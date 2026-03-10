L'aneddoto di Ordine sul derby: "Allegri già venerdì diceva che sarebbe stata la notte di Estupinan"

Il giornalista Franco Ordine ha dedicato un editoriale sull'edizione odierna del Corriere dello Sport alle diavolerie di mister Massimiliano Allegri nel derby vinto 1-0 contro l'Inter. Questo un estratto della sua analisi: "Qualche tempo fa Max Allegri produsse una definizione del calcio che un po’ lo divertiva e un po’ lo inquietava. Disse testualmente a mò di battuta: 'Il calcio è stato inventato dal diavolo!'. Avendo qualche frequentazione con le diavolerie, in vista del derby di ritorno di questa stagione molto divertente per lui, ha pensato di ricorrere proprio a una di queste pratiche esoteriche per assicurarsi anche il secondo derby consecutivo".

Poi, l'aneddoto su Estupiñan, match winner della stracittadina: "Venerdì mattina, al telefono con un amico, si è lasciato sfuggire una previsione. A costui che gli chiedeva notizie aggiornate sul conto di Bartesaghi ha replicato: 'Oggi è tornato ad allenarsi con noi ma tanto domenica sarà la serata di Estupiñan'. Dev’essere per questo motivo che, al gol di domenica notte, Max Allegri in panchina non ha fatto una piega".

Chiosa sulle dichiarazioni di Allegri in merito allo scudetto: "Esaurite le diavolerie, Allegri è tornato davanti ai microfoni di tv e radio per ripetere ciò che tutti i critici conoscono da tempo. E cioè: quel successo sull’Inter non ha riaperto il capitolo scudetto ma ha messo sufficiente distanza dagli inseguitori in materia di corsa Champions".