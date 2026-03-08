André al Milan? L'appello di Depay al Corinthians: "Non spingiamolo via per soldi facili"

Mentre emergono incertezze ulteriori attorno al trasferimento di André al Milan, c'è chi è intervenuto pubblicamente sui social per chiedere al Corinthians di non affrettare le pratiche di cessione del centrocampista classe 2006. Attraverso un post su "X" di Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, l'attaccante olandese in forza dal Timão ha rivolto un appello alla dirigenza del club.

Nel post originale, il giornalista italiano informava che il Milan non ha intenzione di alzare l'offerta iniziale e che, se il club brasiliano non accetterà l'accordo subito, la trattativa potrebbe saltare. Depay, dal canto suo, ha risposto proprio nella sezione sottostante dedicata ai commenti: "André è uno dei più grandi talenti che abbia visto nella mia carriera. Molti club verranno per la nostra giovane stella. Spero quindi che non lo spingeremo via in fretta per soldi facili. Onestamente, è un giocatore che ha un valore molto alto". André insomma è un asset di lusso, a detta del bomber olandese del Corinthians.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, il Milan si era spinto ad offrire 17 milioni di euro - 15 milioni di parte fissa e 2 di bonus - ma il presidente del Corinthians Osmar Stabile ha bloccato tutto per cifre inadeguate. Alzando il tiro ad almeno 22 milioni. Dal canto suo, il giocatore di 19 anni avrebbe invece trovato un accordo verbale con il club rossonero per un contratto quinquennale (fino al 2031), ma dovranno essere i club a sbloccare la situazione. Altrimenti André rimarrà dov'è, per la felicità di Depay.