Milan, per Cardinale Allegri è al centro del progetto: avanti fino al 2028, i nuovi obiettivi

Il nuovo Milan ha e avrà dei connotati precisi. Gerry Cardinale, proprietario di RedBird, sempre più coinvolto e vicino alla squadra, innanzitutto. E Massimiliano Allegri al centro del progetto: la società ha ribadito, anche con la recente visita nello spogliatoio rossonero dopo il derby, la fiducia nel proprio allenatore.

Allegri è considerato elemento chiave per i risultati che il Milan sta raccogliendo in questa stagione. E al di là dei rumor del mercato degli allenatori, la società vuole continuare con lui ancora a lungo. Come ricorda La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sul contratto del tecnico è previsto un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028 che scatterebbe in automatico in caso di qualificazione in Champions League.

La società però avrebbe potuto azionare il rinnovo indipendentemente da questo: Allegri è considerato la base per alzare l'asticella degli obiettivi. Partendo dal portare in bacheca nuovi trofei dopo la Supercoppa Italiana vinta nel 2025 dal Diavolo, primo titolo dell'era RedBird. Cardinale insomma vuole vincere. Certo, nonostante l'euforia del momento, non è mutata la richiesta della società: l'obiettivo per quest'anno rimane l'arrivo fra le prime 4, non lo Scudetto: almeno non è questa la richiesta esplicita della società.