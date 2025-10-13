Milan, il bilancio evidenzia una politica di reinvestimento totale dei ricavi nella squadra

Nella giornata odierna il CdA del Milan si è riunito per approvare il bilancio consolidato della società al 30 giugno 25. Il club rossonero ha chiuso l'esercizio in utile per il terzo anno consecutivo, prima volta nella storia, con un risultato netto positivo di 3 milioni di euro ed un record assoluto di ricavi pari a 495 milioni di euro, a cui si aggiunge un patrimonio netto positivo da 199 milioni di euro, evidenzia il club nella propria analisi.

La proprietà e l'alta dirigenza del club hanno sposato una strategia di lungo periodo focalizzata primariamente sul progetto sportivo. Questa visione è sostenuta da una ferrea disciplina finanziaria e gestionale. Il club adotta una politica di reinvestimento totale dei ricavi nella squadra: questa strategia ha portato a investimenti lordi superiori ai 250 milioni di euro nelle ultime due stagioni, rendendolo il club con la maggiore spesa nell'ultima finestra di mercato.

Il progetto del nuovo stadio incarna pienamente questa traiettoria: un’infrastruttura moderna, multifunzionale e sostenibile, che rafforzerà la posizione del Milan come club globale e creerà valore a lungo termine per la città e la sua comunità, facendo leva sull’esperienza consolidata di RedBird nello sviluppo di impianti sportivi e di intrattenimento di livello mondiale.