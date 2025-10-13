Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Parma, Cherubini: "Cuesta ha portato nuove idee. Tutti dispiaciuti per Leoni"

Parma, Cherubini: "Cuesta ha portato nuove idee. Tutti dispiaciuti per Leoni"TUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 21:15Serie A
Andrea Piras
fonte da Tolentino, Niccolò Ceccarini e Lorenzo Marucci

A margine del convegno "Il mercato e lo scouting internazionale. Dal settore giovanile alla prima squadra" organizzato dalla BSP Football Agency di Silvio Pagliari, in collaborazione con il Comune di Tolentino e il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza di Unimc, l'amministratore delegato del Parma Federico Cherubini ha parlato ai nostri taccuini: "Si sono trattati tanti temi. Si è guardato più lo scuoting in relazione a quello che è il concetto più ampio dello sviluppo del talento e sicuramente, in un sistema che vuole fare anche delle critiche costruttive, credo che pensare a tutta la parte formativa del calcio sia doveroso come sistema. E' stato piacevole affrontare tematiche che son meno di attualità e meno legate alle vicende dei campionati ma importanti".

Sulla cessione di Leoni all'estero è stato posto l'accento sull'interrogarsi se ci sono in Italia giocatori di alto livello che giocano ad alti livelli.
"Con le regole di mercato così globale non dobbiamo preoccuparci del fatto che qualche nostro giocatore possa giocare in grandi club come Leoni. La preoccupazione è sapere quanti calciatori abbiamo oggi pronti per giocare nei massimi campionati europei. Le statistiche dicono che ne abbiamo meno rispetto agli spagnoli, ai francesi o tante scuole diverse dalla nostra".

Ha sentito Leoni?
"Non l'ho sentito direttamente ma gli ho scritto un messaggio e Giovanni ha risposto. Tutto l'ambiente di Parma è stato molto vicino a lui e continuerà ad esserlo perché, anche se è stato a Parma solo un anno, ha lasciato un ricordo bellissimo e tutti i ragazzi sono legati a lui. Mi ha colpito la mattina successiva all'infortunio di Giovanni arrivare a Collechio e vedere tutti molto dispiaciuti per quello che è accaduto".

Cinque punti nelle prime partite per il Parma è un avvio di campionato in linea con le aspettative?
"Abbiamo cambiato tanto in estate. Abbiamo venduto calciatori importanti e sostituto altri. Sicuramente ci vorrà tempo per vedere la migliore versione del Parma. Stiamo lavorando con un nuovo allenatore che ha portato idee nuove, con un gruppo cambiato quasi del 50%. Stiamo facendo il percorso che tutte le squadre che devono lottare per salvarsi devono fare".

La cessione di Sohm come l'ha valutata? A Firenze si è visto poco.
"E' difficile dar giudizi senza sapere cosa stia succedendo a Firenze, se non vedere un po' le partite. Sohm è un giocatore solido e di grande rendimento. Sono convinto che nel tempo riuscirà a mostrare le sue qualità. E' un ragazzo serio, un professionista serio. E' normale che non sia facile cambiando ambiente ma sono convinto che riuscirà a dimostrare tutte le sue qualità".

Il ruolo di amministratore delegato è quello che pensi calzi più a pennello per il suo futuro?
"Alla Juventus la prerogativa era prevalentemente dentro l'area tecnica: dal direttore dei prestiti, alla seconda squadra, responsabile settore giovanile o della prima squadra ma sempre dentro il perimetro dell'area sportiva. Il Parma mi ha dato la possibilità di fare qualcosa di diverso, più ampio che in questo momento mi sentivo di poter fare. Sono contento di questi primi mesi. Mi occupo a 360° della gestione del club, abbiamo tantissimi altri ambiti da sviluppare".

Tante proposte in estate per Bernabé?
"Abbiamo fatto sacrifici cedendo diversi giocatori importanti, altri abbiamo lottato per tenerli. Bernabé, come altri giocatori che abbiamo in rosa, è ancora giovane e avrà sicuramente altre opportunità in futuro di poter essere oggetto di attenzioni di mercato ma la nostra ambizione è quella di crescere e diventare non solo un club che cresce, valorizza e vende ma anche un club nel quale un giocatore possa pensare di fare un percorso più lungo".

Altra grande intuizione è stata Suzuki. Può essere un uomo mercato?
"Suzuki è stato già uomo mercato perché già quest'estate ha avuto diverse opportunità ma ha scelto di rimanere a Parma e noi siamo stati felici di tenerlo. Non mi meraviglierebbe il fatto che in futuro potesse approdare nei massimi campionati europei".

Contento che Chivu si stia prendendo l'Inter?
"Sono molto contento, al di là del risultato importante che Cristian ha ottenuto con noi centrando una salvezza molto difficile, per il bellissimo rapporto che siamo riusciti con tutto l'ambiente. Un rapporto bello, credo che lui vedesse nella società un sostegno. Ci siamo confrontati tanto. Anche se tutto è durato pochi mesi, sono stati intensi con tante partite che rimarranno nell'immaginario dei tifosi del Parma. Il calendario era difficilissimo e Cristian è stato capace di guidare i ragazzi a fare dei punti quando sembrava davvero difficile".

Felice di vedere Bonny sta facendo vedere il suo valore all'Inter?
"Assolutamente. Io l'ho vissuto poco perché sono arrivato solo negli ultimi mesi, ma è un ragazzo che a Parma ha fatto tanti sacrifici, è molto legato all'ambiente. Per noi è una soddisfazione vedere adesso che riesce a far queste prestazioni così dopo pochissimo tempo in una squadra così importante come l'Inter".

La lotta scudetto?
"Non so chi sarà favorito. So che sarà bellissimo da tifoso di calcio poter vedere, come lo scorso anno, così tante squadre capaci di poter vincere lo scudetto. Lo dico da tifoso ma anche da operatore in questo sistema, la Serie A ha bisogno di queste sfide e di queste storie da raccontare perché stiamo combattendo con le altre leghe europee per cercare di attirare le attenzioni di grandi investitori che possano vedere nella Serie A il campionato che era 30 anni fa. E avere tante squadre così competitive è qualcosa di positivo per il calcio italiano".

Riusciremo ad andare ai Mondiali?
"Penso di sì. Nel senso che, vedendo il percorso che i ragazzi hanno iniziato con Gattuso, penso ci siano tutte le condizioni per farlo. Incrociamo le dita, facciamo il tifo e sono convinto che centreremo l'obiettivo".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Parma, Cherubini: "Soddisfatti di questo accordo. Krause promuove connessione con... Parma, Cherubini: "Soddisfatti di questo accordo. Krause promuove connessione con la città"
Parma, Cherubini su Cuesta: "È un percorso difficile, ma siamo fiduciosi" Parma, Cherubini su Cuesta: "È un percorso difficile, ma siamo fiduciosi"
Parma, Cherubini: "Un piacere veder giocare Bernabè. Stasera anche Krause allo stadio"... Parma, Cherubini: "Un piacere veder giocare Bernabè. Stasera anche Krause allo stadio"
Altre notizie Serie A
Lazio, Rodia: "Non siamo preoccupati dagli infortuni. La pausa ci aiuta a riossigenare"... Lazio, Rodia: "Non siamo preoccupati dagli infortuni. La pausa ci aiuta a riossigenare"
Milan, il bilancio evidenzia una politica di reinvestimento totale dei ricavi nella... Milan, il bilancio evidenzia una politica di reinvestimento totale dei ricavi nella squadra
Israele, Ben Shimon: "Domani sarà importante avere equilibrio. Con l'Italia non è... Israele, Ben Shimon: "Domani sarà importante avere equilibrio. Con l'Italia non è mai facile"
Parma, Cherubini: "Cuesta ha portato nuove idee. Tutti dispiaciuti per Leoni" Esclusiva TMWParma, Cherubini: "Cuesta ha portato nuove idee. Tutti dispiaciuti per Leoni"
Cagliari, Deiola: "Cambia il ruolo, ma l'entusiasmo che cerca di trasmettere Pisacane... Cagliari, Deiola: "Cambia il ruolo, ma l'entusiasmo che cerca di trasmettere Pisacane è uguale"
Semplici: "L'Italia ha una batteria di attaccanti importante. Scudetto? Napoli e... Semplici: "L'Italia ha una batteria di attaccanti importante. Scudetto? Napoli e Inter favorite"
Manica: "Grati a Oaktree e RedBird per l'opportunità di progettatore il nuovo stadio... Manica: "Grati a Oaktree e RedBird per l'opportunità di progettatore il nuovo stadio di Milano"
Torino, si valutano le condizioni di Anjorin. Il centrocampista soffre di fascite... Torino, si valutano le condizioni di Anjorin. Il centrocampista soffre di fascite plantare
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
Le più lette
1 Arbitri, arriva la rivoluzione. Quelli di A e B fuori dall’Aia diventeranno professionisti in una nuova società finanziata da Federcalcio e Leghe. Ecco cosa succederà. Tensioni e polemiche.
2 Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime
3 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
4 Il virus FIFA non fa sconti: la sosta per le nazionali lascia il segno, ecatombe di infortuni
5 Il Milan ha già pianificato un acquisto in attacco per la prossima estate
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia-Israele, le probabili formazioni: Gattuso passa alla difesa a tre, due ballottaggi
Immagine top news n.1 Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Immagine top news n.2 Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
Immagine top news n.3 Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime
Immagine top news n.4 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
Immagine top news n.5 Moise Kean non ce la fa. L'attaccante lascia il ritiro azzurro e torna a Firenze
Immagine top news n.6 Il Como invita 50 tifosi in Australia per la sfida col Milan: "Evolviamoci per riportare in alto la Serie A"
Immagine top news n.7 Fondi esteri sulla Lazio? Il club: "Notizie false. Mai pervenuta alcuna offerta"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.2 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.3 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.4 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Immagine news Serie C n.2 Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Pio Esposito, giusto preferirlo a Hojlund? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, il bilancio evidenzia una politica di reinvestimento totale dei ricavi nella squadra
Immagine news Serie A n.2 Israele, Ben Shimon: "Domani sarà importante avere equilibrio. Con l'Italia non è mai facile"
Immagine news Serie A n.3 Parma, Cherubini: "Cuesta ha portato nuove idee. Tutti dispiaciuti per Leoni"
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Deiola: "Cambia il ruolo, ma l'entusiasmo che cerca di trasmettere Pisacane è uguale"
Immagine news Serie A n.5 Semplici: "L'Italia ha una batteria di attaccanti importante. Scudetto? Napoli e Inter favorite"
Immagine news Serie A n.6 Manica: "Grati a Oaktree e RedBird per l'opportunità di progettatore il nuovo stadio di Milano"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cerri: "Questo Bari merita tanto. Non mi precludo la Juve. Toni? Firmerei per fare la metà"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Tutino si allena e sorride col gruppo. E punta al derby con la Juve Stabia
Immagine news Serie B n.3 La Juve Stabia chiama a raccolta i tifosi per il derby con l'Avellino: indetta la 'Giornata Gialloblù'
Immagine news Serie B n.4 Bari, Moncini: "Le prestazioni ci sono, i risultati meno. I 3 punti col Padova siano di slancio"
Immagine news Serie B n.5 Gerli: "Rivetti riporterà il Modena dove merita. Ero convinto che saremmo partiti bene"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Roberts pronto a sbarcare in Italia: non solo Cesena. Il suo programma
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cappiello: "Il futuro del Sorrento passa anche dalla ripresa dei lavori dello stadio Italia"
Immagine news Serie C n.2 Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, operazione al ginocchio riuscita per Guglielmotti. La nota del club
Immagine news Serie C n.4 Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, capitan Giunti è la luce nel buio
Immagine news Serie C n.6 Pro Patria, Salmerigo: "Qui grazie a mia madre. Questo club è una questione di famiglia"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La prima volta in Serie A della Ternana Women: in 600 al Gubbiotti per una gara storica
Immagine news Calcio femminile n.2 La Roma Femminile blinda Greggi. La centrocampista rinnova fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, si è chiusa la 2ª giornata: Roma, Lazio e Napoli a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?