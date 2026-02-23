Prima e dopo, Loftus-Cheek mostra le immagini del volto dopo l'operazione: "Il peggio è alle spalle"

Otto settimane: questo il tempo di recupero stimato per Ruben Loftus-Cheek, operato oggi dopo la frattura della mascella subito nel corso di Milan-Parma giocata ieri a San Siro (qui il report medico).

Le parole di Loftus-Cheek. "È stato un duro colpo, ma il peggio è alle spalle - ha scritto su Instagram lo stesso centrocampista inglese -. Grazie di cuore a tutto lo staff medico che mi ha assistito in queste ore con professionalità e grande attenzione. Un grazie speciale va soprattutto a voi tifosi per i tantissimi messaggi di affetto e sostegno: li ho letti, sentiti e mi hanno dato una forza incredibile. Grazie ai miei compagni: siamo un gruppo, siamo una famiglia. Ora avanti verso i nostri obiettivi, forti e uniti. Together", ha concluso il calciatore postando anche due immagini che lo ritraggono prima e dopo l'intervento (immagini in calce all'articolo).

Quante partite salta Loftus Cheek? Contando le otto settimane di stop, Loftus-Cheek salterà con ogni probabilità almeno le prossime sette partite di campionato, anche se per una data certa di rientro servirà aspettare ancora. Tra le partite in questione, sicuramente l'inglese salterà il derby dell'8 marzo, oltre alla Lazio e al Napoli.