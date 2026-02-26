Quanto starà fuori Loftus-Cheek. Per Allegri era fondamentale: chi lo sostituirà

Il tremendo scontro di gioco con Corvi di domenica ha causato un enorme problema a Loftus-Cheek, subito tamponato con l'operazione chirurgica, effettuata dal dottor Aureliano presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'ASST Santi Paolo e Carlo per la riduzione e la stabilizzazione della frattura all'osso alveolare della mascellare.

Interruzione

Ne ha creato uno più piccolo - senza voler assolutamente paragonare i due dolori - anche a Massimiliano Allegri, che vedeva in Loftus-Cheek non un titolare inamovibile, ma un ragazzo utilissimo al suo gioco soprattutto contro determinate squadre. L'ultimo mese era stato un esempio pratico evidente: la continuità che il mister stava dando a Loftus nell'ultimo periodo, tre volte titolare nelle ultime quattro partite, purtroppo si dovrà interrompere per parecchio tempo. Lo stop previsto è di circa due mesi.

Chi lo sostituisce?

Nel ruolo di mezzala, occupato da Loftus-Cheek contro il Parma, le alternative sono parecchie: si parte da Ricci, che sta acquisendo sempre più importanza nelle rotazioni rossonere, a Fofana, a bocce ferme il titolare, passando per Jashari, suo sostituto nella partita di domenica scorsa nella quale è risultato uno dei migliori. Loftus-Cheek ha poi giocato spesso anche da sottopunta; anche in questo caso, e alternative non mancano, anche se la coperta è un pelo più corta visti gli acciacchi perenni di Pulisic, Leao e Fullkrug