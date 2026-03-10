Milan, ancora personalizzato per Loftus-Cheek: il centrocampista non può fare contrasti

Ruben Loftus-Cheek sta continuando il suo lavoro personalizzato. Il centrocampista, come riportato da MilanNews.it, non può ancora fare contrasti e lavorare con il resto della squadra, dunque sta svolgendo sedute individuali per farsi trovare pronto al momento in cui avrà recuperato dalla frattura del processo alveolare della mascella, rimediata nel match contro il Parma in seguito allo scontro con Corvi.

Il 30enne in carriera ha vinto titoli, ma soprattutto ha giocato a livelli alti e la sua esperienza sarebbe sicuramente stata un fattore in questo finale di stagione in cui il Milan vuole recuperare i 7 punti di distanza dall'Inter. Nella stagione attuale ha giocato 3 gare in Coppa Italia, una in Supercoppa Italiana e 23 in Serie A, siglando 3 gol e fornendo un assist. Allegri spera di riaverlo al più presto, ma prima di fine aprile sarà difficile che ci riesca.