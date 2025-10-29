Atalanta-Milan 1-1, QS sentenzia in prima pagina: "Lookman c'è, fantasma Leao"

Il Milan si stacca dal Napoli. La rete da bomber vero di Ademola Lookman a rispondere al gol in apertura di Samuele Ricci ha rovinato i piani dei rossoneri, che nel secondo tempo non sono stati in grado di riportarsi in vantaggio e, anzi, hanno rischiato di affondare a Bergamo. Merito di Maignan e della grande parata su Zappacosta a impedire il 2-1 targato nerazzurro. "Lookman c'è, fantasma Leao", riassume in prima pagina il Quotidiano Sportivo.

Di fatto il Pallone d'Oro nigeriano ha seminato panico nella difesa del Diavolo, al contrario del numero 10 rossonero che invece è parso in cerca di una posizione che non ha mai realmente trovato. L'esperimento centravanti fallisce ancora una volta, Max Allegri al rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo opta per lasciarlo in panchina e sostituirlo con Nkunku. La reazione del portoghese è di delusione, ma quantomeno si accomoda in panchina per assistere al termine del match insieme ai suoi compagni.