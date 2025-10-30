Infortunio Leao, i tempi di recupero. Le ultime su Rabiot, Pulisic e gli altri stop del Milan

Il Milan archivia il secondo pareggio di fila, contro l'Atalanta, pensando già alla prossima sfida in programma domenica sera contro la Roma, a San Siro.

In vista del big match i rossoneri sperano di recuperare qualcuno fra i giocatori infortunati. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport Rafa Leao, sostituito dopo un tempo nella sfida ai bergamaschi, ieri ha svolto degli accertamenti. Gli esami hanno escluso lesioni ma confermato l’infiammazione all’anca.

Un fattore che chiaramente disturba il portoghese. Il dubbio verso la partita contro la Roma dunque c’è, secondo il quotidiano. Anche se questo non significa che Leao non proverà ad esserci, anzi. Nei prossimi due allenamenti si deciderà tutto in merito alla sua presenza. Nel caso in cui riuscisse a farcela, Leao sarebbe un titolare certo.

Gli altri infortunati

Escluso Pulisic che proverà a tornare disponibile per Parma, mentre Loftus-Cheek e Nkunku sono ormai recuperati, visto che entrambi sono subentrati contro il Parma. Anche Gimenez è acciaccato, così come Fik Tomori: esclusi anche per lui guai al ginocchio, ma ha avuto anche un problema muscolare e andrà valutato verso il weekend. Estupinan e Jashari da oggi saranno al lavoro con il gruppo, l’esterno è recuperato. Infine Rabiot: non è escluso che a Parma possa esserci, anche se difficile.