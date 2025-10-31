Fiorentina, come cambia il mondo in un anno: dal 5-1 alla Roma al peggior inizio di sempre

A dire che si stava meglio quando si stava peggio c'è il rischio di venir tacciati di essere dei boomer, ma è indubbio come la Fiorentina versione 2025/26 sia profondamente peggiorata rispetto a quella che un anno fa, di questi tempi, batteva la Roma al Franchi con un netto 5-1 e metteva a segno la terza delle otto vittorie consecutive che la portarono ad un passo dal vertice della classifica. Ma sono anche altri, oltre alla classifica, gli annosi problemi che sta manifestando il club viola.

Un anno fa la Fiorentina si affacciava alla decima giornata da quarta in classifica, con la quarta miglior difesa del campionato e il terzo miglior attacco. In casa aveva raccolto tre vittorie e due pareggi, con 11 gol fatti e cinque subiti. Adesso invece la Fiorentina è al diciannovesimo posto, ha la peggior difesa di tutto il campionato assieme all'Udinese con 15 reti ed il quindicesimo attacco. In casa sono arrivati un pareggio e tre sconfitte - le stesse che l'anno scorso la viola subì in tutta la stagione tra le mura amiche del Franchi - con 5 gol fatti e 9 subiti.

I numeri parlano da soli, e raccontano di una squadra che ha smarrito identità, solidità e fiducia. Se un anno fa il Franchi era una fortezza, oggi resta solo il rimpianto di ciò che poteva essere. E forse, stavolta, dire che “si stava meglio quando si stava peggio” non suona poi così da boomer.