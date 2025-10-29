TMW News Il Napoli ha ripreso il ritmo. Per il Milan due punti in due gare

Nel corso del TMW News di oggi ci si concentra sui risultato delle partite di ieri con un Napoli capace di trovare un nuovo successo, quello sul Lecce. Partita non semplice quella dei partenopei che prima di trovare il gol decisivo di Anguissa hanno rischiato di finire sotto di un gol, ma Camarda ha fallito il rigore facendoselo respingere da Milinkovic-Savic. In pareggio invece è terminata l'altra partita quella tra Atalanta e Milan, con i rossoneri che avevano trovato il gol del vantaggio con ricci poi ripreso da Lookman.

Conte, avanti così

"Sapevo che non sarebbe stata una partita semplice - ha spiegato il tecnico del Napoli - Il Lecce è una buona squadra, affrontarlo in casa loro non è mai una passeggiata di salute. Giocare dopo una partita che ci ha portato via energie fisiche e nervose non era facile. Non dimentichiamo i risultati prima dell'Inter, le sconfitte con Torino e PSV. Siamo stati bravi a reggere botta, a fare una partita gagliarda, di spirito. Abbiamo fatto delle rotazioni, anche perché fra i titolari avevamo qualche acciacco. Dare un po' di riposo è stata una scelta, ma anche un obbligo. Elmas ha fatto una buonissima partita. Lucca ha tenuto botta. Lang ha fatto una discreta partita, può fare ancora di più. E' uscito per un doppio colpo sul quadricipite. Speriamo non sia niente di particolare".

