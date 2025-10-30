TMW News Juve, inizia l’era Spalletti. E la Roma conserva il primato

Durante il TMW News di oggi spazio alle considerazioni sul campionato e anche sull'approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Il neo tecnico bianconero esordirà sabato contro la Cremonese dopo che ieri Vlahovic e compagni hanno battuto 2-1 l'Udinese. Con Adelio Moro in collegamento si parla anche della testa della classifica e di un'Inter che ieri ha ritrovato la vittoria contro la Fiorentina.

La soddisfazione di Chivu

"Nel primo tempo forse siamo stati un po' leziosi negli ultimi metri - ha detto il tecnico nerazzurro - ma nella ripresa abbiamo poi aggiunto un po' di cattiveria e tiro da fuori. C'è stata una grande azione sul raddoppio sia collettiva che individuale. Sono contento per Sucic che è riuscito a sbloccarsi. Bisseck centrale? Non è un esperimento. Lui è un difensore completo. C'era bisogno di lui centrale per contrastare la velocità di Kean. Comunque è stato bello ritrovare anche la Curva, dà energia e qualcosa in più. Contento di aver regalato ai tifosi una buona vittoria".

