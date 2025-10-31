Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juve, Spalletti cerca la partenza sprint. Fiorentina-Lecce, sfida salvezza

Grande spazio alla presentazione di Luciano Spalletti da tecnico della Juventus nel corso dell'edizione odierna del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. Occhi puntati poi sulla giornata di Serie A in programma domani in cui spicca tra gli altri il match di domenica sera tra Milan e Roma. Ne parliamo con Eugenio Ascari, agente di lungo corso.

Spalletti e il sogno scudetto
"Spero di poter rientrare nel giro Scudetto - ha detto il tecnico toscano nel corso della sua presentazione - è quello che si commentava ieri con i calciatori nello spogliatoio. Le intenzioni devono essere al massimo e quindi rientrare nel giro scudetto. Sono state giocate 9 partite, ne mancano 29 e sono tante. Ne ho viste di tutti i colori nella mia carriera, considerato che sono anziano (ride, ndr). Io non vedo perché mi debba accontentare e quindi tenterò di metterci ancora più mano. Poi valuteremo cosa siamo riusciti a fare. Io ho assoluto rispetto del valore dei calciatori. Vlahovic? Io parlerò con lui e non ho avuto nessun tipo di imposizione dalla società. Poi valutando la sua ultima partita le sue intenzioni mi sembrano chiare".
