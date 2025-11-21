"Fateli azzurri". La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è sulla Nazionale

"Fateli azzurri" è il titolo di apertura scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per la sua prima pagina all'indomani del sorteggio di Zurigo sul Playoff Mondiale che ha accoppiato l'Italia con Irlanda del Nord (semifinale in casa il 26 marzo) e con una tra Galles e Bosnia nell'eventuale finale in trasferta: "Il sorteggio Mondiale lancia la Nazionale. Il 26 marzo a Bergamo Italia-Irlanda del Nord, eventuale finale il 31 in Galles o Bosnia. Gattuso: 'Spostiamo la Serie A per il playoff'. Figc e Lega già al lavoro", si legge ancora sul quotidiano sportivo milanese.

Gli argomenti toccati di spalla riguardano invece la prossima giornata di Serie A, con il Derby di Milano tra Inter e Milan in programma domenica sera a San Siro e tanti duelli tra amici e connazionali. Su tutti quello tra i francesi Marcus Thuram e Mike Maignan: "Caro amico ti batto. Thuram-Maignan per i trono della città e del... campionato".

Poco sotto spazio al Napoli e all'ultimo faccia a faccia tra Antonio Conte e la squadra: "Conte ci riprova. Un'ora di confronto con i giocatori, il Napoli riparte".