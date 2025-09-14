Milan, Maignan ko contro il Bologna: il portiere francese ha lasciato San Siro in stampelle
TUTTO mercato WEB
La vittoria del Milan è stata macchiata dagli aggiornamenti poco rassicuranti provenienti dall’infermeria. Due i rossoneri costretti al forfait, tra cui ancora una volta Mike Maignan, che continua a vivere un periodo complicato a livello di infortuni. Il portiere francese ha dovuto lasciare il campo per un problema al polpaccio destro, muscolo che già in passato lo aveva tormentato: per la precisione, un risentimento.
Uscito da San Siro con le stampelle, nelle prossime giornate verranno effettuati controlli per stabilire l’entità dello stop, con la speranza che non si tratti di un’assenza prolungata.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Modric è sempre un fenomeno, alla faccia di chi parlava di dinosauri. Il Milan è già allegriano. Inter da fine ciclo. Lookman, che errore!
Le più lette
1 Modric è sempre un fenomeno, alla faccia di chi parlava di dinosauri. Il Milan è già allegriano. Inter da fine ciclo. Lookman, che errore!
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Roma, Kone non si tocca. A gennaio nuovo tentativo per George? Dybala-Pellegrini, il punto sui rinnovi
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile