Il sintetico di Bodo cambia le abitudini dell'Inter: rifinitura in Norvegia, dopo i test a Interello

Il campo sintetico di Bodo cambia le abitudini dell’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri, che domani sera saranno di scena in casa del Bodo/Glimt nella gara di andata dei playoff di Champions League, stanno svolgendo in questi minuti direttamente in Norvegia.

Non è, come detto, una cosa abituale: solitamente l’Inter svolge l’allenamento della vigilia ad Appiano Gentile, per poi effettuare al massimo il walkaround dello stadio in loco. Ma la preoccupazione per il sintetico norvegese, molto duro complice il grande freddo, è alta, e infatti già nella giornata di ieri l’Inter non si è allenata alla Pinetina.

Prima di partire per la Norvegia, infatti, Chivu ha lavorato con i suoi giocatori a Interello, “casa” della Primavera e dell’Under 23, dove i campi sono in sintetico. Magari più morbido rispetto a quello norvegese, ma comunque più vicino a esso rispetto ai campi in erba a cui siamo abituati in Italia.