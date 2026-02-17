Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 25 giornate: Chivu stacca Fabregas

Chivu stacca Fabregas in classifica. Il tecnico catalano paga il ko casalingo contro la Fiorentina. Palladino si mantiene sul podio. Queste le medie voto degli allenatori di Serie A:

1. Cristian Chivu (Inter) 6.66 (25)

2. Cesc Fàbregas (Como) 6.63 (24)

3. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.54 (14)

4. Luciano Spalletti (Juventus) 6.47 (16)

5. Massimiliano Allegri (Milan) 6.44 (24)

6. Antonio Conte (Napoli) 6.34 (25)

7. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.34 (25)

8. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.20 (25)

9. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.18 (25)

10. Daniele De Rossi (Genoa) 6.13 (15)

11. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.08 (25)

12. Carlos Cuesta (Parma) 6.02 (25)

13. Maurizio Sarri (Lazio) 6.00 (25)

14. Oscar Hiljemark (Pisa) 6.00 (2)

15. Davide Nicola (Cremonese) 5.98 (25)

16. Vincenzo Italiano (Bologna) 5.94 (25)

17. Kosta Runjaić (Udinese) 5.92 (25)

18. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.80 (15)

19. Marco Baroni (Torino) 5.75 (24)

20. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.75 (2)

TRAGHETTATORI

1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)

2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)

NON PIÙ IN CARICA

1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)

2. Alberto Gilardino (Pisa) 5.96 (23)

3. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)

4. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.83 (23)

5. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)

6. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)

- - -

SERIE A - 25ª GIORNATA

Pisa - Milan 1-2

39' Loftus-Cheek (M), 71' Loyola (P), 85' Modric (M)

Como - Fiorentina 1-2

26' Fagioli (F), 54' rig. Kean (F), 77' aut. Parisi (C)

Lazio - Atalanta 0-2

41' rig. Ederson, 60' Zalewski

Inter - Juventus 3-2

17' aut. Cambiaso (I), 26' Cambiaso (J), 76' Esposito (I), 83' Locatelli (J), 90' Zielinski (I)

Udinese - Sassuolo 1-2

10' Solet (U), 56' Lauriente (S), 58' Pinamonti (S)

Parma - Hellas Verona 2-1

4' Bernabe (P), 43' Harroui (V), 90' + 3 Pellegrino (P)

Cremonese - Genoa 0-0

Torino - Bologna 1-2

49' aut. Vlasic (B), 62' Vlasic (T), 70' Castro (B)

Napoli - Roma 2-2

7' e rig. 71' Malen (R), 40' Spinazzola (N), 82' Alisosn Santos (N)

Cagliari - Lecce 0-2

65' Gandelman, 76' Ramadani

CLASSIFICA

1. Inter 61

2. Milan 53

3. Napoli 50

4. Roma 47

5. Juventus 46

6. Atalanta 42

7. Como 41

8. Bologna 33

9. Lazio 33

10. Sassuolo 32

11. Udinese 32

12. Parma 29

13. Cagliari 28

14. Torino 27

15. Genoa 24

16. Cremonese 24

17. Lecce 24

18. Fiorentina 21

19. Pisa 15

20. Hellas Verona 15

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan) e Hojlund (Napoli)

7 reti: Krstovic (Atalanta), Castro e Orsolini (Bologna), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Calhanoglu e Thuram (Inter), Leao (Milan), Pellegrino (Parma), Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 26ª GIORNATA

Sassuolo - Hellas Verona (20 febbraio, ore 20.45, DAZN)

Juventus - Como (21 febbraio, ore 21, DAZN)

Lecce - Inter (21 febbraio, ore 18, DAZN)

Cagliari - Lazio (21 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Genoa - Torino (22 febbraio, ore 12.30, DAZN)

Atalanta - Napoli (22 febbraio, ore 15, DAZN)

Milan - Parma (22 febbraio, ore 18, DAZN e Sky)

Roma - Cremonese (22 febbraio, ore 20.45, DAZN)

Fiorentina - Pisa (23 febbraio, ore 18.30, DAZN)

Bologna - Udinese (23 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)