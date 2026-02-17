Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 25 giornate: Chivu stacca Fabregas
Chivu stacca Fabregas in classifica. Il tecnico catalano paga il ko casalingo contro la Fiorentina. Palladino si mantiene sul podio. Queste le medie voto degli allenatori di Serie A:
1. Cristian Chivu (Inter) 6.66 (25)
2. Cesc Fàbregas (Como) 6.63 (24)
3. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.54 (14)
4. Luciano Spalletti (Juventus) 6.47 (16)
5. Massimiliano Allegri (Milan) 6.44 (24)
6. Antonio Conte (Napoli) 6.34 (25)
7. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.34 (25)
8. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.20 (25)
9. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.18 (25)
10. Daniele De Rossi (Genoa) 6.13 (15)
11. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.08 (25)
12. Carlos Cuesta (Parma) 6.02 (25)
13. Maurizio Sarri (Lazio) 6.00 (25)
14. Oscar Hiljemark (Pisa) 6.00 (2)
15. Davide Nicola (Cremonese) 5.98 (25)
16. Vincenzo Italiano (Bologna) 5.94 (25)
17. Kosta Runjaić (Udinese) 5.92 (25)
18. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.80 (15)
19. Marco Baroni (Torino) 5.75 (24)
20. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.75 (2)
TRAGHETTATORI
1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)
2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)
NON PIÙ IN CARICA
1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)
2. Alberto Gilardino (Pisa) 5.96 (23)
3. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)
4. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.83 (23)
5. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)
6. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)
- - -
SERIE A - 25ª GIORNATA
Pisa - Milan 1-2
39' Loftus-Cheek (M), 71' Loyola (P), 85' Modric (M)
Como - Fiorentina 1-2
26' Fagioli (F), 54' rig. Kean (F), 77' aut. Parisi (C)
Lazio - Atalanta 0-2
41' rig. Ederson, 60' Zalewski
Inter - Juventus 3-2
17' aut. Cambiaso (I), 26' Cambiaso (J), 76' Esposito (I), 83' Locatelli (J), 90' Zielinski (I)
Udinese - Sassuolo 1-2
10' Solet (U), 56' Lauriente (S), 58' Pinamonti (S)
Parma - Hellas Verona 2-1
4' Bernabe (P), 43' Harroui (V), 90' + 3 Pellegrino (P)
Cremonese - Genoa 0-0
Torino - Bologna 1-2
49' aut. Vlasic (B), 62' Vlasic (T), 70' Castro (B)
Napoli - Roma 2-2
7' e rig. 71' Malen (R), 40' Spinazzola (N), 82' Alisosn Santos (N)
Cagliari - Lecce 0-2
65' Gandelman, 76' Ramadani
CLASSIFICA
1. Inter 61
2. Milan 53
3. Napoli 50
4. Roma 47
5. Juventus 46
6. Atalanta 42
7. Como 41
8. Bologna 33
9. Lazio 33
10. Sassuolo 32
11. Udinese 32
12. Parma 29
13. Cagliari 28
14. Torino 27
15. Genoa 24
16. Cremonese 24
17. Lecce 24
18. Fiorentina 21
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan) e Hojlund (Napoli)
7 reti: Krstovic (Atalanta), Castro e Orsolini (Bologna), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Calhanoglu e Thuram (Inter), Leao (Milan), Pellegrino (Parma), Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO - 26ª GIORNATA
Sassuolo - Hellas Verona (20 febbraio, ore 20.45, DAZN)
Juventus - Como (21 febbraio, ore 21, DAZN)
Lecce - Inter (21 febbraio, ore 18, DAZN)
Cagliari - Lazio (21 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Genoa - Torino (22 febbraio, ore 12.30, DAZN)
Atalanta - Napoli (22 febbraio, ore 15, DAZN)
Milan - Parma (22 febbraio, ore 18, DAZN e Sky)
Roma - Cremonese (22 febbraio, ore 20.45, DAZN)
Fiorentina - Pisa (23 febbraio, ore 18.30, DAZN)
Bologna - Udinese (23 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)