Il ct turco Vincenzo Montella: "Yildiz molto motivato. Juve, qui grande ambiente"

Vincenzo Montella, oggi commissario tecnico della nazionale di calcio della Turchia, è stato intervistato da Sky Sport prima della partita di Champions League tra Galatasaray e Juventus: “È un ambiente meraviglioso, come dappertutto qui in Turchia. È uno stadio che ti dà emozione e voglia di giocare, sia da padrone di casa che da avversario”.

Come procede?

“Io sono felice, ormai sono qui da quattro anni, due di club e due di nazionale. Sono stato accolto benissimo sin dall’inizio: riuscire a essere apprezzato in un Paese non tuo non è facile, specie in nazionale. Però mi vogliono bene e non solo come allenatore: penso sia la soddisfazione più grande”.

Qui Yildiz ha giocato solo in nazionale finora. Che aspettarsi?

“Ormai lui è maturo per giocare sotto pressione, l’ha dimostrato in nazionale e con la Juventus. Credo che sia oltremodo motivato, poi le prestazioni del singolo sappiamo che vengono spesso determinate dalla prestazione della squadra e viceversa”.

Di Spalletti sei stato sia compagno che giocatore, l’hai incrociato?

“L’ho incontrato la settimana scorsa, siamo stati alla Continassa ed è sempre un piacere parlare con lui di calcio e non solo. Ormai ci conosciamo da oltre trent’anni, ahimè”.