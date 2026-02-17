Italia, già quasi tutto esaurito alla New Balance Arena di Bergamo per la sfida all’Irlanda del Nord

Prosegue la vendita dei biglietti in tutta Italia per la gara di giovedì 26 marzo (ore 20.45) tra la Nazionale azzurra e l’Irlanda del Nord a Bergamo, valida come semifinale dei play-off mondiali. Dalle ore 12 di oggi - quando è iniziata la vendita libera dei tagliandi – i biglietti di tutti i settori dello stadio sono andati polverizzati nell’arco di un’ora e mezzo.

Raggiunta quindi quota 23.000 biglietti emessi, con poche centinaia di tagliandi per gli Skybox e per l’Hospitality ancora disponibili presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. “Grazie per questa ennesima dimostrazione d’affetto - commenta il Ct Gennaro Gattuso - il vostro tifo sarà fondamentale per aiutarci a raggiungere la finale. Il 26 marzo scenderete in campo con noi, insieme saremo ancora più forti e determinati”.