Lumezzane, Troise: "Ci teniamo stretti questo punto: dimostrato che questa è la strada giusta"

Il tecnico del Lumezzane Emanuele Troise ha commentato il pareggio ottenuto contro la Virtus Verona: "E' stata una partita tosta, nel primo tempo i ragazzi sono stati bravi a soffrire ma non hanno rinunciato a giocare. Nella ripresa sono stati esemplari e hanno rischiato poco nonostante l'inferiorità numerica, creando addirittura delle situazioni molto pericolose in contropiede. Ora abbiamo la possibilità di recuperare energie e qualche giocatore, anche se l'anno nuovo inizierà con delle problematiche date dall'espulsione di Gallea e dalla defezione di Paghera.

Ci teniamo stretti questo punto: la squadra ha dimostrato che questa è la strada da percorrere, se fossimo stati un po' più precisi nelle scelte avremmo potuto fare anche gol in campo aperto. C'è un po' di rammarico per altre partite in cui avremmo potuto raccogliere qualcosa di più, ma sul lungo termine i punti si compensano.

Dobbiamo continuare a ragionare di partita in partita. I ragazzi sono bravi a resettare, recuperare l'energie e ripartire con un chiaro obiettivo: lo hanno fatto anche stasera in una partita molto complicata".