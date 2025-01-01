Paratici e i tanti nodi da sciogliere se accettasse la Fiorentina. Il primo riguarda l'allenatore

La mossa salvezza della Fiorentina si chiama Fabio Paratici. Anche La Gazzetta dello Sport questa mattina ha confermato l’esclusiva che vi abbiamo dato ieri (QUI la news) riguardo un contatto che c’è stato nelle ultime ore tra il club viola e il dirigente del Tottenham, con un passato fatto di grandi successi tra Sampdoria e Juventus. Il club di Rocco Commisso ha messo sul piatto il massimo che potesse offrirgli: un lungo contratto fino al giugno del 2030, uno stipendio importante, e la direzione dell’area tecnica, ossia la possibilità di scegliere allenatori, giocatori e la linea del club. Insomma, per ora si tratta di una sola ipotesi, ma nelle prossime ore non è escluso che possa diventare realtà.

La rosea sottolinea come alla base del possibile trasferimento ci sia il desiderio dello stesso Paratici di tornare in Italia, dopo il trasferimento sfiorato (e sfumato) la scorsa estate al Milan, prima che il club rossonero virasse con decisione su Tare anche a causa dell’inibizione per 30 mesi per l’inchiesta sulle plusvalenze bianconere, decisa dalla Figc e poi estesa a livello internazionale terminata a luglio.

Paratici sta valutando tutto questo: accettare una sfida complessa, con il rischio Serie B, o restare in Premier, il campionato di riferimento al mondo, in un club comunque in difficoltà? Se accettasse Firenze, questo è certo, dovrebbe lavorare su più fronti e l’allenatore sarebbe un grande tema. Paolo Vanoli è arrivato il 7 novembre e in un mese e mezzo ha vinto solo una partita, in Conference contro la Dinamo Kiev. Ci sono tre strade possibili: richiamare Stefano Pioli, continuare con Vanoli o scegliere il quarto allenatore stagionale. Poi sarà il momento del mercato, dove i viola avranno bisogno di almeno tre innesti per puntare ad una salvezza oggi distante otto punti.