Sassuolo-Torino, i convocati di Baroni: Masina e Coco in Coppa d'Africa, ritorna Sazonov
TUTTO mercato WEB
Il tecnico del Torino Marco Baroni ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questo pomeriggio contro il Sassuolo a Reggio Emilia. L'allenatore granata ritrova Sazonov mentre non sono nell'elenco Coco e Masina, impegnati in Coppa d'Africa.
Portieri: Israel, Paleari, Popa.
Difensori: Biraghi, Dembele, Ismajli, Lazaro, Maripan, Nkounkou, Pedersen, Sazonov.
Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Abdoukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata.
Altre notizie Serie A
Stasera inizia la Coppa d'Africa! Interviste, rose e tutto quello che c'è da sapere: lo speciale di TMW
Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Editoriale di Luca Calamai Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Le più lette
1 Miracolo Spalletti: la Juve può sognare lo scudetto. Date un bomber a Gasp o addio zona Champions. Il Bologna continua a stupire. Arriva Paratici ma la curva Fiesole attacca per la prima volta Commisso
Ora in radio
Primo piano
Italiano si gioca la Supercoppa contro Conte: "Tra i migliori al mondo, fonte d'ispirazione per tanti"
Serie A
Cagliari, Kilicsoy al primo gol in Serie A: "L'ho già rivisto varie volte, oggi ero molto emozionato"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile