Milan, Pulisic: "Fare gol è il mio lavoro, dobbiamo avere questa intensità con tutti"
Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del derby deciso da un suo gol nel secondo tempo: "Io ho solo fatto un gol molto facile, Maignan ha parato forse dieci volte. Fare gol è il mio lavoro, ero nel posto giusto al momento giusto. Giochiamo sempre bene contro le grandi squadre, ma dobbiamo tenere la stessa intensità anche con le altre".
