Live TMW Milan, Allegri: "Ecco perché ho fatto uscire Fofana. L'obiettivo resta la Champions"

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Genoa.

Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su TMW.

Una settimana a parlare di cinismo, e poi 33 tiri, 2.83 di xG e 1-1...

"La partita è stata un test per noi per come migliorare nel percorso che stiamo facendo. Quando giochi contro il Genoa, che ha fatto una ottima partita, abbiamo avuto due-tre situazioni favorevoli. E non devi avere fretta di fare gol, ma devi aspettare il momento giusto. Nella ripresa abbiamo avuto alcune occasioni: su alcune è stato bravo il loro portiere, su altre imprecise noi. Poi, dopo l'1-1, avevamo quattro minuti per crseare azioni portando la palla in area. La squadra è stata meravigliosa nel provare a vincere la partita,

Uscita di Fofana scelta tecnica?

"Scelta perché avevo bisogno di un giocatore in più dentro l'area. Purtroppo è scivolato su quella palla lì, su cui poi è scivolato pure Bartesaghi. Zolla maledetta".

Manca un po' di intensità?

"Vero che il primo tempo potevamo fare meglio, ma c'è sempre un avversario. Si doveva comunque avere più pazienza, anche se l'avversario finché corre uomo a uomo ti dà fastidio. Se non la sblocchi, non devi prendere gol; era normale poi che calassero".

Tre attaccanti una soluzione?

"Una soluzione o dall'inizio o a partita in corso, dipende come stanno i calciatori".

Perché questi primi tempi?

"La squadra sta bene fisicamente, infatti abbiamo finito la partita in crescendo. Però ci sono anche gli avversari. Primo tempo come altre volte? È un po' una caratteristica di questa squadra. Siamo stati un po' imprecisi e bisogna migliorare. Colombo è stato molto bravo nel far gol. Nel calcio cerchi di far tutto, ma c'è l'imprevisto. Ora abbiamo 39 punti, l'obiettivo resta la Champions: ci sarà da battagliare. Per arrivare all'obiettivo, dobbiamo sommare punti. Il punto di oggi ci lascia dispiaciuti, dall'altra contenti, ma magari a fine campionato penseremo a questo punto qui...".