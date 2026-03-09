Milan, Rabiot: "Questo è lo spirito giusto che dobbiamo avere sempre, non solo nel derby"
Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha commentato così a Milan Tv la storica vittoria nel derby di ieri contro l'Inter: "Sono molto felice per la vittoria. Volevo vincere il derby e lo abbiamo fatto in un bel modo. Siamo tutti soddisfatti".
Il campione francese ha poi sottolineato l'impegno collettivo dei suoi, indicando proprio la prova del derby come un esempio da seguire: "Nel calcio di oggi bisogna difendere in undici. Anche Leao ci ha dato una grande mano, così come Pulisic. Questo è lo spirito giusto che dobbiamo avere sempre, non solo nel derby. Anche la difesa ha fatto una grande partita".
Editoriale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c'è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
