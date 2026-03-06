Rabiot su Modric: "Mi ha stupito vederlo correre per novanta minuti, avanti e indietro"
TUTTO mercato WEB
Adrien Rabiot ha concesso una lunga intervista a Rivista Undici, nella quale ha parlato della sua carriera e dei primi mesi con la maglia del Milan. Tra i temi analizzati dal francese, c'è anche la convivenza nello spogliatoio e in campo col Pallone d'Oro Luka Modric. Queste le sue dichiarazioni in merito:
"La sua qualità la conoscevamo, mi ha stupito il fatto che sia in grado di correre per novanta minuti, avanti e indietro. A quarant’anni non è una cosa scontata, ha un fisico straordinario. Anche in cose come queste trovi serenità e fiducia. È un leader, e in spogliatoio ne abbiamo tanti: Maignan, ma anche uno arrivato da poco come Füllkrug. Sono indispensabili per trascinare la squadra, ognuno a suo modo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Le più lette
2 Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana ko, derby alla Casertana. Coppitelli: "Qui messi in difficoltà anche Catania e Benevento"
Pronostici
Calcio femminile
Armentano: "Calcio femminile ancora lontano da altre realtà. Serve superare pregiudizi e stereotipi"