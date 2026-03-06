Rabiot su Modric: "Mi ha stupito vederlo correre per novanta minuti, avanti e indietro"

Adrien Rabiot ha concesso una lunga intervista a Rivista Undici, nella quale ha parlato della sua carriera e dei primi mesi con la maglia del Milan. Tra i temi analizzati dal francese, c'è anche la convivenza nello spogliatoio e in campo col Pallone d'Oro Luka Modric. Queste le sue dichiarazioni in merito:

"La sua qualità la conoscevamo, mi ha stupito il fatto che sia in grado di correre per novanta minuti, avanti e indietro. A quarant’anni non è una cosa scontata, ha un fisico straordinario. Anche in cose come queste trovi serenità e fiducia. È un leader, e in spogliatoio ne abbiamo tanti: Maignan, ma anche uno arrivato da poco come Füllkrug. Sono indispensabili per trascinare la squadra, ognuno a suo modo".