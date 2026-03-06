Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Rabiot su Modric: "Mi ha stupito vederlo correre per novanta minuti, avanti e indietro"

Rabiot su Modric: "Mi ha stupito vederlo correre per novanta minuti, avanti e indietro"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 00:15Serie A
Giacomo Iacobellis

Adrien Rabiot ha concesso una lunga intervista a Rivista Undici, nella quale ha parlato della sua carriera e dei primi mesi con la maglia del Milan. Tra i temi analizzati dal francese, c'è anche la convivenza nello spogliatoio e in campo col Pallone d'Oro Luka Modric. Queste le sue dichiarazioni in merito:

"La sua qualità la conoscevamo, mi ha stupito il fatto che sia in grado di correre per novanta minuti, avanti e indietro. A quarant’anni non è una cosa scontata, ha un fisico straordinario. Anche in cose come queste trovi serenità e fiducia. È un leader, e in spogliatoio ne abbiamo tanti: Maignan, ma anche uno arrivato da poco come Füllkrug. Sono indispensabili per trascinare la squadra, ognuno a suo modo".

Articoli correlati
Rabiot: "Con Allegri giochi ogni partita come se fosse l'ultima. Io non cambio il... Rabiot: "Con Allegri giochi ogni partita come se fosse l'ultima. Io non cambio il Milan da solo"
Rabiot: "Voglio scrivere il mio nome nella storia del Milan. Ibrahimovic? È un po'... Rabiot: "Voglio scrivere il mio nome nella storia del Milan. Ibrahimovic? È un po' come me"
Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 27 giornate: il Como prende 2/3 del podio... Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 27 giornate: il Como prende 2/3 del podio
Altre notizie Serie A
Giuseppe Rossi: "Gattuso ct giusto al momento giusto. Rende possibile qualsiasi cosa"... Giuseppe Rossi: "Gattuso ct giusto al momento giusto. Rende possibile qualsiasi cosa"
Dalla Juve all'Inter, c'è una nuova big di Serie A sulle tracce dello spagnolo Oscar... Dalla Juve all'Inter, c'è una nuova big di Serie A sulle tracce dello spagnolo Oscar Mingueza
Rabiot su Modric: "Mi ha stupito vederlo correre per novanta minuti, avanti e indietro"... Rabiot su Modric: "Mi ha stupito vederlo correre per novanta minuti, avanti e indietro"
Bale: "Ho distrutto Maicon. Dopo l'Inter ho capito che non c'era più un limite" Bale: "Ho distrutto Maicon. Dopo l'Inter ho capito che non c'era più un limite"
Il Milan si affida a Estupinan: solo 7 gare da titolare negli ultimi 5 mesi. Con... Il Milan si affida a Estupinan: solo 7 gare da titolare negli ultimi 5 mesi. Con 3 ko
Anche Pino Insegno alla manifestazione dei tifosi laziali: "Meravigliosa e con zero... Anche Pino Insegno alla manifestazione dei tifosi laziali: "Meravigliosa e con zero problemi"
Derby di Milano, il curioso caso di Doveri: in questo campionato solo una vittoria... Derby di Milano, il curioso caso di Doveri: in questo campionato solo una vittoria della squadra di casa
Cassano: "Contento di cambiare idea, chiedo scusa. Dimarco è un 10 che fa il terzino"... Cassano: "Contento di cambiare idea, chiedo scusa. Dimarco è un 10 che fa il terzino"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Le più lette
1 Bale: "Ho distrutto Maicon. Dopo l'Inter ho capito che non c'era più un limite"
2 Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
3 Salernitana, Cosmi già preoccupato: "Devo capire su chi poter contare, errori clamorosi"
4 Trump riceve l'Inter Miami alla Casa Bianca. Siparietto con Messi: "Più forte lui o Pelé?"
5 Il Milan si affida a Estupinan: solo 7 gare da titolare negli ultimi 5 mesi. Con 3 ko
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Bonaventura si ritira dal calcio giocato a 36 anni: "Non sento più il fuoco dentro"
Immagine top news n.1 Domenica c'è Milan-Inter: chi gioca? Da Calhanoglu a Bartesaghi, le ultime verso il derby
Immagine top news n.2 Gasperini: "Non aver vinto contro la Juve ci ha permesso di analizzare meglio gli errori"
Immagine top news n.3 Dybala, nuovo stop. Contro il Genoa salterà la 41ª partita da giocatore della Roma
Immagine top news n.4 L'usato sicuro di Rocchi dopo le polemiche di Inter-Juve: Doveri al 5° derby di Milano dal 2019
Immagine top news n.5 Vlahovic anche oggi si è allenato con la Juventus. Rifinitura di domani decisiva
Immagine top news n.6 Domenica c'è Milan-Inter, le ultime da Milanello dopo l'allenamento: personalizzato per Bartesaghi
Immagine top news n.7 Varane: "Zidane mi ha aiutato nei momenti no. Como? Mi ha colpito la visione del club"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.2 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Immagine news podcast n.3 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.4 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, se vince il derby Scudetto possibile? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Lorenzo Amoruso: "Gudmundsson? In Viola solo a sprazzi quello visto a Genova"
Immagine news Serie A n.3 Onofri: "Fiorentina, Gudmundsson anarchico. Genoa, ottimo lavoro di De Rossi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Giuseppe Rossi: "Gattuso ct giusto al momento giusto. Rende possibile qualsiasi cosa"
Immagine news Serie A n.2 Dalla Juve all'Inter, c'è una nuova big di Serie A sulle tracce dello spagnolo Oscar Mingueza
Immagine news Serie A n.3 Rabiot su Modric: "Mi ha stupito vederlo correre per novanta minuti, avanti e indietro"
Immagine news Serie A n.4 Bale: "Ho distrutto Maicon. Dopo l'Inter ho capito che non c'era più un limite"
Immagine news Serie A n.5 Il Milan si affida a Estupinan: solo 7 gare da titolare negli ultimi 5 mesi. Con 3 ko
Immagine news Serie A n.6 Anche Pino Insegno alla manifestazione dei tifosi laziali: "Meravigliosa e con zero problemi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara-Bari considerata a rischio per l'ordine pubblico: trasferta vietata ai pugliesi
Immagine news Serie B n.2 Avellino, c'è un problema sui tiri da fuori: nessuno subisce più gol dalla distanza in Serie B
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 28ª giornata di campionato
Immagine news Serie B n.4 Serie B, giudice sportivo: maxi ammenda al Pescara, che tegola! Appiedato Abate (Juve Stabia)
Immagine news Serie B n.5 Primo o secondo posto, al Monza importa poco. Bianco: "In A si va anche con i playoff..."
Immagine news Serie B n.6 Serie B, ufficializzate date e orari dalla 33ª alla 38ª giornata del campionato 2025-26
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, Coppitelli: "Al Pinto è dura per tutti, regalato una gioia ai tifosi"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Cosmi già preoccupato: "Devo capire su chi poter contare, errori clamorosi"
Immagine news Serie C n.3 Benevento a +10 sul Catania, ma Della Morte frena: "Finché non c'è certezza non è finita"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana ko, derby alla Casertana. Coppitelli: "Qui messi in difficoltà anche Catania e Benevento"
Immagine news Serie C n.5 Benevento verso la Serie B, gol da urlo per Lamesta: "Avevo il piede caldo, ma ora concentrati"
Immagine news Serie C n.6 Catania ko, Toscano: "Una sconfitta per il calcio scoprire il giorno prima del divieto di trasferta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Torino, dominio azzurro: un solo ko interno con i granata in oltre 30 anni
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Irlanda-Israele è un caso, McCabe: "Solidali con la Palestina, tutti dovrebbero esserlo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Armentano: "Calcio femminile ancora lontano da altre realtà. Serve superare pregiudizi e stereotipi"
Immagine news Calcio femminile n.3 L'assessora Perini: "Gama un esempio. Ora il calcio è declinato al femminile grazie anche a lei"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcagno: "Women4Football sempre a Firenze? Perché no. Evoca passione e bellezza"
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa, l'infortunio è ormai alle spalle: Alison Rigaglia torna ad allenarsi con il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.6 Gama: "Da Firenze è partito il nuovo corso del calcio femminile. Ed è la culla delle Nazionali"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”