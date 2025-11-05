Milan, Scaroni: "RedBird non è di proprietà di Cardinale. Lui gestisce il denaro dei fondisti"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a margine del Consiglio d'Amministrazione del club rossonero.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Nel bilancio si parla di un'indagine FIGC per una tardiva comunicazione. È una riorganizzazione della catena controllo?



"È una multa per un ritardo di comunicazione. All'interno della nostra catena di controllo è entrato un nuovo fondista ma che purtroppo ci è arrivato in ritardo. Spiegare ai nostri azionisti americani tutte le nostre esigenze con la FIGC non è semplice, quindi purtroppo è arrivata una multa secca da 10mila euro. È stata una cosa fastidiosa ma così è stato. RedBird non è di proprietà di Cardinale, Cardinale è il fondatore di RedBird che gestisce il denaro degli investitori e dei fondisti. Lui rappresenta questi investitori. E qua stiamo parlando semplicemente di un fondo che ha portato del denaro al fondo RedBird, che verrà comunque gestito da Gerry Cardinale. È il meccanismo tipico. Nessun cambiamento per quanto riguarda il controllo del Milan, zero".