Milan senza Saelemaekers alla ripresa con la Fiorentina. Confermata lesione al flessore
Max Allegri dovrà fare a meno del suo esterno Alexis Saelemaekers (26 anni) almeno per la partita di rientro dopo la sosta per le nazionali, che metterà il suo Milan contro la Fiorentina del grande ex Pioli.
La prima diagnosi fornita dallo staff medico del Belgio nelle scorse ore trova una conferma, si tratta di una lessione al flessore della gamba destra per Saelemaekers. Ancora non è dato a sapersi il grado e l'entità dell'infortunio: per questo, il calciatore si sottoporrà a nuovi controlli nel corso della prossima settimana. Ma con una certezza già adesso, quella che contro la Fiorentina non ci sarà.
Non solo Saelemaekers, gli altri infortunati del Milan. Oltre a quelle dell'esterno belga, infatti, lo staff medico del Diavolo dovrà valutare le condizioni di Leao, già rientrato a Milanello dal Portogallo in non perfette condizioni. Di Rabiot, che ieri non si è allenato con la Francia per via di una botta al polpaccio. Ma pure di Pulisic ed Estupinian, giocatori dati come non al meglio dai ritiri delle rispettive Nazionali.
