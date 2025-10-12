Milan, le condizioni di Saelemaekers non preoccupano: ecco quando può rientrare
Non dovrebbe essere niente di grave l’infortunio che costringerà Alexis Saelemaekers a rimanere ai box per un po’ di tempo.
Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, l’esterno belga del Milan dovrebbe fermarsi per 10-12 giorni: il problema, di natura solo muscolare ma senza arrivare al grado di lesione, non ha bisogno di tempi particolarmente lunghi, nonostante l’allarme inizialmente scattato per quello che è, a tutti gli effetti, un titolarissimo della squadra di Massimiliano Allegri.
Nelle prossime ore, comunque, Saelemaekers è atteso a Milanello per svolgere ulteriori controlli con lo staff medico dei rossoneri. Se i tempi di recupero saranno quelli indicati in apertura, l'ex Bologna dovrebbe saltare la prossima di campionato con la Fiorentina dopo la sosta ma potrebbe essere a disposizione già per la successiva con il Pisa.