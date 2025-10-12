Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, Saelemaekers va verso il rinnovo: quattro anni di contratto e cifre quasi triplicate

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:08Serie A
Andrea Piras

In pochi si sarebbero aspettati un impatto del genere come quello che sta avendo Alexis Saelemaekers in questo inizio di stagione al Milan. L'esterno belga, rientrato dal prestito alla Roma dove ha disputato una stagione con alti e bassi, è ritornato alla base ed è stato impiegato con costanza da mister Massimiliano Allegri. Nel 3-5-2 rossonero, il numero 56 occupa il ruolo di esterno a tutta fascia con risultati soddisfacenti in entrambe le fasi di gioco. Buona notizie dunque per il tecnico toscano in vista del futuro.

Il classe 1999 infatti è stato impiegato sempre dal suo allenatore. Sono otto le presenze stagionali fra campionato e Coppa Italia, con il ragazzo che ha totalizzato due assist, uno per competizione, e una rete molto importante nel successo di San Siro contro il Napoli dello scorso 28 settembre. Numeri importanti per un giocatore tanto atteso e che in passato aveva attraversato un momento in cui le prestazioni faticavano ad arrivare.

E il suo rendimento potrebbe portare a breve un prolungamento di contratto, quello attuale scadrà nel 2027. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, si dovrebbe discutere un rinnovo quadriennale a cifre quasi triplicate rispetto al milione e mezzo a stagione che percepisce attualmente.

