Milan sotto di un gol all'intervallo contro il Genoa. La legge dell'ex colpisce ancora

Milan in difficoltà in questo primo tempo contro il Genoa, che vede il Grifone in vantaggio grazie alla rete dell'ex Lorenzo Colombo. Rossoneri pericolosi nei primi minuti di gara con due colpi di testa di Gabbia e Pavlovic, lasciando poi spazio al Genoa che è ben disposto in campo e guadagna fiducia col passare dei minuti. E la squadra di Daniele De Rossi passa in vantaggio al 28': Malinovskiy imbecca Colombo che è bravo a prendere posizione su Gabbia e a superare in girata Maignan. Quarto gol in campionato per il centravanti, cresciuto calcisticamente proprio nel Milan. Ed è il più classico dei gol dell'ex.

La reazione ci sarebbe, subito dopo, ed è clamoroso il modo in cui Fofana spreca il pari. Il francese deve solo appoggiare un pallone in rete quando Leali respinge una conclusione di Leao, ma scivola poco prima di tirare con la porta spalancata. Una brutta botta per i rossoneri, che nel secondo tempo dovranno necessariamente aumentare il numero di giri. Ancora una volta si palesa un problema nell'approccio contro le squadre più piccole.