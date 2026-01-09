Live TMW Udinese, Runjaic: "Dobbiamo riconfermarci, vogliamo arrivare a 50 punti"

14.20 - L'Udinese affronterà domenica alle ore 15:00 il Pisa al Bluenergy Stadium per la ventesima giornata di Serie A. In conferenza stampa mister Kosta Runjaic farà il punto della situazione in casa friulana. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

14.34 - Inizia la conferenza stampa.

Zaniolo ci sarà? Come sta la squadra?

"Ha sentito quel piccolo fastidio al ginocchio e ha chiesto il cambio. Oggi però si è allenato, c'è ancora una notte per dormirci su e credo che sarà con noi con il Pisa. Contro il Torino abbiamo speso molto e la squadra porta i segni dello sforzo profuso contro il Torino. E' sempre meglio però recuperare dopo una vittoria. Penso che i ragazzi saranno in una buona forma per la partita. Sul campo dovremo portare la stessa attenzione vista con il Torino".



Una bella vittoria, ma su quelle due chance concesse a Casadei bisogna migliorare:

"Sì, è per questo che sono qui, per aiutare la squadra e dare una strada da seguire. Lavoriamo sui dettagli sempre, penso che sia normale in una partita che l'avversario crei delle occasioni. E' negativo subire dei gol chiaramente, ma lavoriamo per concedere il minimo. All'andata con il Pisa abbiamo avuto delle buone occasioni e ne abbiamo sfruttate solo una. Contro il Torino abbiamo concesso due occasioni e Okoye ha risposto presente, quando serve il portiere fa parte dell'undici titolare e deve parare. Ha fatto una buona gara e siamo tornati a casa con una buona vittoria, dove comunque sì alcune cose non hanno funzionato e dobbiamo lavorarci sopra. Contro il Pisa dovremo giocare come contro il Torino. Il Pisa è un'altra buona squadra, non ci sono cattive squadre in Serie A, ci aspetta anche domani una grande sfida".



Atta quanti minuti ha nelle gambe? Spesso ha cercato di tenerlo in mezzo al campo nel centrocampo a 5, a 4 dove potrebbe giocare?

"E' a disposizione e contro il Torino ha ritrovato minuti, è un giocatore che ci è mancato. Non vogliamo rischiare, ma sicuramente è pronto per giocare da titolare, ma forse è troppo presto. E' passato poco tempo dalla gara contro il Torino. Lui non vede l'ora di scendere in campo, noi dobbiamo fare le dovute valutazioni per evitare nuovi infortuni. Sul modulo non posso sbilanciarmi, Atta può occupare diverse posizioni sul campo, è un centrocampista box to box, domani valuteremo in campo e se giocherà titolare o se subentrerà".



E' arrivato un altro giovane promettente come Arizala:

"Arizala è un ragazzo molto giovane, che arriva da un altro campionato, gli va dato tempo. Non posso dare tempistiche precise. E' uno di quei giocatori come Gueye e Miller che sono giovani ma con grande talento, i presupposti sono buoni per potersi affermare qui da noi con le giuste tempistiche. Lavoreremo con lui come con gli altri, da qui a fine stagione avrà l'occasione di adattarsi e svolgeremo lavoro individuale con lui per conoscerlo al meglio, c'è anche la barriera linguistica, non conosce al meglio l'inglese ancora. Speriamo di poter dare un bilancio più preciso tra qualche mese".

Kristensen è tornato braccetto per via della sua forma fisica o per le prestazioni fornite da Kabasele al centro della difesa?

"Kristensen ha fatto una buona gara con il Torino, ha giocato in una posizione leggermente diversa rispetto al solito, ha aiutato molto Zanoli, dandogli possibilità di spingere. Abbiamo un paio di idee per domani e vedremo quale attuare".



Un bilancio a fine girone d'andata?

"Prima di tutto è stato importante confermare lo stesso bottino ottenuto nel girone d'andata dell'anno scorso, con il senno di poi potevamo avere anche due o tre punti in più. Se andiamo a vedere le ultime stagioni dell'Udinese è un buon punteggio in vista del girone di ritorno, dove vogliamo riconfermarci. Vogliamo raccogliere più punti rispetto all'anno scorso, mostrando un gioco più interessante, vorremmo finire tra le prime dieci, non è semplice, ma è molto tempo che l'Udinese non chiude nella metà sinistra della classifica, dobbiamo confermarci sugli stessi livelli di prestazione. L'idea è di ottenere almeno 50 punti quest'anno, per una squadra come la nostra è un obiettivo realistico, fattibile, ma per riuscirci bisogna fare molto e lavorare ogni giorno".

14.46 - Finisce la conferenza stampa.