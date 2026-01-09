Cesena, Mignani: "La prima dell'anno può riservare sorprese. Mercato? Qualcosa serve"

“È stato un 2025 positivo sulle basi di quello costruito nel campionato precedente. Domani la prima gara dell’anno può riservare risvolti inaspettati. Dopo la sosta tutti hanno staccato per qualche giorno e bisogna capire in che condizione sono i ragazzi, comunque li ho visti bene”. Il tecnico del Cesena Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro l'Empoli di domani mettendo in guardia i suoi ragazzi .

L'allenatore della formazione bianconera, come si legge sul Corriere Romagna, ha poi fatto il punto della situazione della rosa annunciando il rientro del regista Castagnetti: "Castagnetti è disponibile, si è allenato con la squadra anche se abbiamo perso qualche giorno dovendoci allenare su campi duri a causa della neve. Contro l’Empoli mi aspetto una gara equilibrata. Dovremmo essere bravi a reggere gli urti dei loro attaccanti e avere pazienza perché non sempre si può avere il pallino del gioco”.

Infine inevitabile un passaggio sul mercato dopo l'addio dell'esterno Emanuele Adamo che oggi ha firmato con lo Spezia: “Quando un giocatore chiede di andare via la società fa le sue valutazioni. Per me era un giocatore importante potendo coprire più ruoli, esterno e centrocampista. Con il direttore ho un confronto quotidiano, qualcosa ci serve, vediamo”.