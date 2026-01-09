Guendouzi-Fenerbahce appena fuori dalla top ten. Lazio, ecco le dieci cessioni record

Il Fenerbahce nella serata di ieri ha ufficializzato l'arrivo dalla Lazio del centrocampista francese Matteo Guendouzi. Il calciatore classe '99 che ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo col club di Istanbul ha subito lanciato il guanto di sfida al Galatasaray: "I tifosi possono stare certi che darò tutto in campo per loro, sono sempre stato quel tipo di giocatore. Spero che tutti insieme riusciremo a vincere il campionato dodici anni dopo l'ultima volta". Al momento il Fener è secondo in classifica, dopo 17 turni è a -3 dalla vetta.

Ventisette milioni di euro più due di bonus. Queste le cifre che hanno portato alla fumata bianca per il trasferimento in Turchia dell'ex Olympique Marsiglia. Un trasferimento importantissimo, ma che per un soffio non rientra nella lista delle dieci cessioni record della storia della Lazio. In una top ten in cui è da poco entrato il Taty Castellanos, attaccante venduto al West Ham agli albori di questo 2026 per 30 milioni di euro.

Sul podio delle cessioni record della Lazio ci sono tre calciatori appartenenti all'era Cragnotti: Vieri all'Inter per oltre 46 milioni di euro, Nedved alla Juve per 45 milioni e Veron al Manchester United per 43 milioni. La cessione più importante dell'era Lotito riguarda Sergej Milinkovic-Savic, calciatore volato nel 2023 all'Al-Hilal per 40 milioni di euro. Alla stessa cifra fu venduto Hernad Crespo all'Inter nel 2002, poco meno costò al West Ham Felipe Anderson sette anni e mezzo fa.

Nella top ten ci sono poi le cessioni di Alessandro Nesta (31 milioni al Milan), Keita Balde (30 milioni al Monaco), il Taty Castellanos (30 milioni al West Ham) e Joaquin Correa (5+25 milioni per definire la sua cessione all'Inter nell'estate 2021). Guendouzi in questa speciale graduatoria si inserisce quindi all'undicesimo posto, davanti a Marcelo Salas e ad Aleksandar Kolarov.