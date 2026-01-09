Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Guidonia, Lucchesi: "Servono regole forti a livello federale per impedire certe situazioni"

Guidonia, Lucchesi: "Servono regole forti a livello federale per impedire certe situazioni"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:34Serie C
Tommaso Maschio
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

L’esperto dirigente Fabrizio Lucchesi, attualmente direttore generale del Guidonia Montecelio, è interventuonel corso della trasmissione A tutta C in onda su TMW Radio e Il61 per parlare innanzitutto della situazione della Serie C alle prese con una nuova penalizzazione, -7 al Trapani, e con il presidente Marani al lavoro per inasprire ulteriormente le regole per l’iscrizione: “Il problema è di sistema. La Serie C è l’ultimo anello di una catena che funziona male e che scarica le ferite sulle piazze più fragili e appassionate. Il presidente Marani sta provando a inasprire le regole per l’accesso al campionato. Mi ha colpito sentirlo fare un appello diretto in assemblea: “Chi non può finire la stagione non deve iniziare”. In quel silenzio riflessivo si è percepita la forza di un presidente che parla con coraggio davanti ai suoi elettori. Rappresenta l’unità di tutta la Lega, quindi bisogna cambiare. Sono d’accordo: pensare di risolvere i mali del calcio italiano discutendo solo dei tre-quattro casi attuali in Lega Pro è ridicolo. Il sistema non regge 100 squadre professioniste. Il calcio italiano ha 5 miliardi di debiti complessivi: un sistema così indebitato non può stare in piedi. Va rivisto tutto. Le società sono imprese private, non possiamo sindacare se un presidente smette di investire, ma servono regole federali forti per impedire l’accesso a chi non ha la capacità di concludere la stagione. Le norme per il 2026/27 saranno un primo passo, ma la revisione deve essere generale".

La Serie C è uno snodo delicatissimo: costa tanto, è l’ultimo campionato professionistico senza aiuti economici. Grazie alla governance, alla visibilità Sky e ad altre iniziative c’è una crescita, ma non si potrebbe ridistribuire diversamente il patrimonio calcistico?
"La visibilità su Sky è stata un colpo di genio: ha portato vantaggi enormi, valorizzando un mondo che prima aveva poca esposizione. Oggi il prodotto Serie C è su una piattaforma nazionale e internazionale, i ricavi da sponsorizzazioni sono aumentati perché le aziende hanno visibilità vera. Il problema resta di sistema. La mission della Lega è lavorare sui giovani, far crescere i futuri calciatori per le nazionali e le categorie superiori. Ma questa base deve sopravvivere. Una squadra di Serie A “normale” deve rimettere 1-3 milioni l’anno solo per esistere. Figuriamoci in Serie C: perché un imprenditore dovrebbe perdere 2-3 milioni all’anno? Il mondo sta cambiando, le grandi famiglie nazionali mollano le squadre di A perché non ce la fanno. Va resa sostenibile: diminuire il numero di squadre, aumentare i ricavi. A dirlo è facile, lo sentiamo da 45 anni, ma oggi vedo una determinazione forte in Lega come non mai. Mi ha sorpreso in positivo".

Hai toccato i giovani. Due temi nazionali: le seconde squadre (per ora tre, una per girone; il Milan è retrocesso in D, ma altre vorrebbero entrare). Dividono le tifoserie di Serie C, c’è una tassa d’accesso alta. Qual è il tuo giudizio? È la sfida di Zola e Marani: creare un palcoscenico per i giovani, possibilmente italiani.
"Sui giovani italiani sono d’accordo al 100%. La riforma Zola, voluta da Marani con la FIGC e l’esperienza di questo campione, dà un indirizzo giusto: non è la panacea, ma punta a valorizzare i vivai. Il calciatore esce dal settore giovanile non pronto per i grandi palcoscenici, ha bisogno di formazione. La Lega Pro si colloca lì. Serve tempo, strutture, pazienza. L’indirizzo deve andare sempre più verso il merito: deve giocare il più bravo, non chi ha più giovani per fatturato o per “quota”. Il problema delle seconde squadre è che per qualcuno sono un problema, per altri un’opportunità. Io ho colto l’opportunità: le prime seconde squadre dei grandi club hanno portato ricchezza e sostegno. Però ho riserve nel lungo termine sull’utilità per il sistema. Il ragazzo under 23 della Juventus: lo valorizza di più in Serie C o con un prestito in una realtà adatta? Su questo ho dubbi tecnici. Oggi portano vantaggi, non svantaggi".

Personalmente credo che le seconde squadre dovrebbero dare priorità ai giovani italiani per allargare il bacino dei talenti, anche per i CT che hanno pochi giocatori su cui lavorare. Altrimenti diventano un palcoscenico di mercato per stranieri.
"Condivido. Dobbiamo rimettere al centro formazione e merito. Se non formiamo i nostri giovani e non mettiamo il merito al centro, tutto cade. Ricordo uno sfogo di Spalletti: “Devo fare la Nazionale con 175 giocatori”. Facciamo i conti: 20 squadre, 30 tesserati ciascuna, 600 giocatori. Due nazionali per ruolo, 10-12 per ruolo… Come fai a esprimere qualità mondiale? In Guidonia, in un paese di 95.000 abitanti, ho più di 175 giocatori da scegliere a gennaio. Scherzi a parte: i giocatori sono pochi e di qualità scarsa se non li formi bene. Per aiutare i giovani servono investimenti in strutture e allenatori formativi. Più che quote per far giocare under, serve spingere le società virtuose. Dove li alleni? Con chi? Prima c’erano meno distrazioni, più confronto coi coetanei. Oggi è un discorso sociale e governativo: sgravi fiscali, opportunità per investire. Ci vogliono anni, ma se non si inizia non si arriva mai. Sono soldi spesi bene".

Raccontaci del mondo Guidonia
"Nasce da un progetto ambizioso: diventare la terza squadra di Roma. Ho avuto la fortuna di trovare una proprietà forte col dottor Mauro Fusano del gruppo Maury's, che ha creduto nel progetto, finanziato uno stadio nuovo (ancora in completamento) e portato il club in Serie C. Siamo nella cintura metropolitana di Roma. L’obiettivo è crescere gradualmente: infrastrutture prima, poi settore giovanile, per diventare una realtà solida senza ambizioni folli, ma vera in una città da 95.000 abitanti".

Prossima sfida: trasferta a Pineto. Obiettivo calcistico per quest’anno?
"Abbiamo già 27 punti. L’obiettivo è arrivare velocemente a 34-38, la nuova soglia di salvezza, poi divertirci nel ritorno. La mission è consolidare la categoria, lavorare già per giugno prossimo per migliorarci. Ogni anno proviamo a fare un passo avanti, con solidità. La proprietà è solida e può crescere gradualmente, se facciamo le cose per bene".

Articoli correlati
Lucchesi sulla Fiorentina: "Non mi spiego perché ancora non sia arrivato Paratici"... Lucchesi sulla Fiorentina: "Non mi spiego perché ancora non sia arrivato Paratici"
Lucchesi: "Paratici il meglio sul mercato in questo momento. Ma la Fiorentina non... Lucchesi: "Paratici il meglio sul mercato in questo momento. Ma la Fiorentina non è guarita"
Lucchesi sulla Fiorentina: "Proprietà poco presente, situazione davvero pericolosa"... Lucchesi sulla Fiorentina: "Proprietà poco presente, situazione davvero pericolosa"
Altre notizie Serie C
Casarano, arriva un rinforzo per la difesa: è Giraudo del Perugia. Il comunicato UfficialeCasarano, arriva un rinforzo per la difesa: è Giraudo del Perugia. Il comunicato
Audace Cerignola, dalla Lazio arriva Di Tommaso. Era alla Casertana UfficialeAudace Cerignola, dalla Lazio arriva Di Tommaso. Era alla Casertana
Guidonia, Lucchesi: "Servono regole forti a livello federale per impedire certe situazioni"... TMW RadioGuidonia, Lucchesi: "Servono regole forti a livello federale per impedire certe situazioni"
Marcolini: "Vicenza formidabile, non avrà problemi. Negli altri gironi lotta aperta"... TMW RadioMarcolini: "Vicenza formidabile, non avrà problemi. Negli altri gironi lotta aperta"
Salernitana, il direttore Faggiano pronto a piazzare un triplo colpo per l'attacco... Salernitana, il direttore Faggiano pronto a piazzare un triplo colpo per l'attacco
Virtus Verona, la Corte dei Conti condanna Fresco a risarcire 200mila euro allo Stato... Virtus Verona, la Corte dei Conti condanna Fresco a risarcire 200mila euro allo Stato
Triestina, Kiyine saluta e torna in Belgio: ha firmato con il Royal Stockay UfficialeTriestina, Kiyine saluta e torna in Belgio: ha firmato con il Royal Stockay
Sprofondo Trapani, la penalizzazione sale a 15 punti. E potrebbe non essere finita... Sprofondo Trapani, la penalizzazione sale a 15 punti. E potrebbe non essere finita qui
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Beffa clamorosa subita dal Milan. E Allegri tira in ballo gente (molto) in alto
3 Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
4 Bento al Genoa, De Rossi: "Scelta mia. Leali sapeva che avremmo cercato un altro portiere"
5 Milan-Genoa, Marelli: "Il rigore non andava assegnato. Il VAR difficilmente poteva intervenire"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lotito sul caos arbitri: "Sistema non più credibile. Anche la politica è attenta alla questione"
Immagine top news n.1 Fiorentina, ecco Brescianini. Il giocatore è arrivato al Viola Park: le immagini
Immagine top news n.2 Guendouzi-Fenerbahce appena fuori dalla top ten. Lazio, ecco le dieci cessioni record
Immagine top news n.3 Rigore in Lazio-Fiorentina, Sozza sarà fermato. Promosso Marchetti per Napoli-Verona
Immagine top news n.4 Classifiche a confronto: +2 Inter, -3 Napoli! Como inarrestabile, sta calando il Bologna
Immagine top news n.5 Stato di forma: vola l'Inter di Chivu! Sorride Spalletti, giù dal podio Milan e Napoli
Immagine top news n.6 Roma, finalmente Raspadori: accordo trovato grazie al pressing di Massara
Immagine top news n.7 Lazio protagonista sul mercato: presi Ratkov e Taylor, blindato Marusic. Saluta Guendouzi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.2 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.3 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.4 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Guidonia, Lucchesi: "Servono regole forti a livello federale per impedire certe situazioni"
Immagine news Serie C n.2 Marcolini: "Vicenza formidabile, non avrà problemi. Negli altri gironi lotta aperta"
Immagine news Serie C n.3 Grammatica: "Società in difficoltà? Difficile intervenire durante l'anno. Servire organismo ad hoc"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, i migliori 5 portieri dopo 19 giornate: Provedel è la new entry
Immagine news Serie A n.2 Roma, Gasperini: "La presenza della società è un bel segnale"
Immagine news Serie A n.3 Milan, un sorriso per Allegri: Nkunku in gruppo e disponibile per Firenze
Immagine news Serie A n.4 Serie A, la Flop 11 dopo 19 giornate: mezza squadra ha la maglia viola
Immagine news Serie A n.5 Verso Udinese-Pisa, il doppio ex Susic: "Friulani favoriti, Runjaic non è sprovveduto. Gila..."
Immagine news Serie A n.6 Le designazioni arbitrali per la 20^ giornata: fermato Sozza, Inter-Napoli a Doveri
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Stroppa: "Nel '26 vogliamo migliorare sempre di più. Mercato? Parlerò solo alla fine"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci: "Siamo sempre fra purgatorio e inferno. Non perdiamo umiltà"
Immagine news Serie B n.3 SudTirol, termina l'esperienza di Italeng. Il calciatore fa ritorno all'Atalanta
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, tesserato il centrocampista Troise: contratto semestrale con opzione
Immagine news Serie B n.5 Spezia, gli arrivi di Sernicola e Adamo spingono Candela lontano? La società riflette
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Augello: "Inzaghi assatanato di vittoria. Ci ha inculcato la sua mentalità da subito"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Crotone, arriva l'esterno offensivo Energe. Arriva a titolo definitivo dal Picerno
Immagine news Serie C n.2 Casarano, arriva un rinforzo per la difesa: è Giraudo del Perugia. Il comunicato
Immagine news Serie C n.3 Audace Cerignola, dalla Lazio arriva Di Tommaso. Era alla Casertana
Immagine news Serie C n.4 Guidonia, Lucchesi: "Servono regole forti a livello federale per impedire certe situazioni"
Immagine news Serie C n.5 Marcolini: "Vicenza formidabile, non avrà problemi. Negli altri gironi lotta aperta"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, il direttore Faggiano pronto a piazzare un triplo colpo per l'attacco
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Genoa, per Allegri vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Tutto pronto per la ripartenza del calcio femminile: domenica la Supercoppa fra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio, in arrivo un innesto in mezzo al campo. È la svedese Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, si allontana l'arrivo di Denton dal West Ham. C'è il sorpasso del Bay FC
Immagine news Calcio femminile n.5 Nuovo innesto dalla Scandinavia per il Napoli Women: ecco la terzina Kjolholdt
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Schroffenegger firma fino a fine stagione: "Crederci sempre, mai mollare"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)