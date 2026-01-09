Focus TMW Classifiche a confronto: +2 Inter, -3 Napoli! Como inarrestabile, sta calando il Bologna

Classifiche a confronto al termine della 19esima giornata di Serie A. L'Inter capolista che dopo l'ultimo turno di campionato ha allungato in classifica sulle dirette concorrenti a questo punto della stagione ha due punti in più. Il Milan frenato ieri a San Siro dal Genoa viaggia con un saldo positivo di dodici lunghezze, mentre il Napoli campione d'Italia dopo 18 partite giocate ha tre punti in meno rispetto a un anno fa.

Gli effetti del lavoro di Luciano Spalletti cominciano a produrre effetti significativi sulla crescita della Juventus: +3 rispetto a un anno fa. Roma e Como entrambe reduci da un successo sono le squadre che hanno il miglior confronto rispetto all'ultima Serie A: +13 per i giallorossi di Gasperini, +15 per i ragazzi di Fabregas.

Meno dieci per la Lazio, meno quattordici per l'Atalanta, meno ventidue per la Fiorentina: restano queste tre le squadre col confronto peggiore rispetto all'ultimo campionato. Saldo negativo anche per il Bologna di Vincenzo Italiano che non sa più vincere: meno cinque. Stesso confronto anche per l'Hellas Verona, -4 per il Genoa che ieri a San Siro ha fallito una ghiotta occasione per tornare al successo. Di seguito il dato squadra per squadra.

*Inter 42 punti (+2 punti rispetto alla Serie A 2024/25)

*Milan 39 (+12)

*Napoli 38 (-3)

Juventus 36 (+3)

Roma 36 (+13)

*Como 33 (+15)

Atalanta 28 (-14)

*Bologna 26 (-5)

Lazio 25 (-10)

Udinese 25 (=)

Sassuolo 23 (in Serie B)

Torino 23 (+2)

Cremonese 22 (in Serie B)

Cagliari 19 (+2)

*Parma 18 (=)

*Lecce 17 (+1)

Genoa 16 (-4)

*Hellas Verona 13 (-5)

Fiorentina 13 (-22)

Pisa 12 (in Serie B)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 18 partite della Serie A 2024/25