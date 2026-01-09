Classifiche a confronto: +2 Inter, -3 Napoli! Como inarrestabile, sta calando il Bologna
Classifiche a confronto al termine della 19esima giornata di Serie A. L'Inter capolista che dopo l'ultimo turno di campionato ha allungato in classifica sulle dirette concorrenti a questo punto della stagione ha due punti in più. Il Milan frenato ieri a San Siro dal Genoa viaggia con un saldo positivo di dodici lunghezze, mentre il Napoli campione d'Italia dopo 18 partite giocate ha tre punti in meno rispetto a un anno fa.
Gli effetti del lavoro di Luciano Spalletti cominciano a produrre effetti significativi sulla crescita della Juventus: +3 rispetto a un anno fa. Roma e Como entrambe reduci da un successo sono le squadre che hanno il miglior confronto rispetto all'ultima Serie A: +13 per i giallorossi di Gasperini, +15 per i ragazzi di Fabregas.
Meno dieci per la Lazio, meno quattordici per l'Atalanta, meno ventidue per la Fiorentina: restano queste tre le squadre col confronto peggiore rispetto all'ultimo campionato. Saldo negativo anche per il Bologna di Vincenzo Italiano che non sa più vincere: meno cinque. Stesso confronto anche per l'Hellas Verona, -4 per il Genoa che ieri a San Siro ha fallito una ghiotta occasione per tornare al successo. Di seguito il dato squadra per squadra.
*Inter 42 punti (+2 punti rispetto alla Serie A 2024/25)
*Milan 39 (+12)
*Napoli 38 (-3)
Juventus 36 (+3)
Roma 36 (+13)
*Como 33 (+15)
Atalanta 28 (-14)
*Bologna 26 (-5)
Lazio 25 (-10)
Udinese 25 (=)
Sassuolo 23 (in Serie B)
Torino 23 (+2)
Cremonese 22 (in Serie B)
Cagliari 19 (+2)
*Parma 18 (=)
*Lecce 17 (+1)
Genoa 16 (-4)
*Hellas Verona 13 (-5)
Fiorentina 13 (-22)
Pisa 12 (in Serie B)
*=Una partita in meno. Confronto con le prime 18 partite della Serie A 2024/25
