Focus TMW Stato di forma: vola l'Inter di Chivu! Sorride Spalletti, giù dal podio Milan e Napoli

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con cinque vittorie in altrettante partite c'è l'Inter di Cristian Chivu, squadra prima in classifica che nell'ultimo turno ha allungato sulle dirette concorrenti.

Al secondo posto la Juventus di Luciano Spalletti: quattro vittorie e un pareggio negli ultimi cinque turni. Chiude il podio un'Atalanta rinfrancata dalla cura Raffaele Palladino e reduce dal successo di Bologna: quattro successi e una sconfitta negli ultimi cinque turni.

Solo quarta e quinta posizione per le inseguitrici dell'Inter. Il Milan negli ultimi cinque turni ha conquistato tre vittorie e due pareggi, mentre il Napoli ha mantenuto la media esatta di due punti a partita: tre successi, un pari e un KO. Seguono a quota nove Roma, Torino e Como, poi a sette due squadre che si trovano nelle retrovie: Fiorentina ed Hellas Verona.

In fondo a questa speciale graduatoria quattro squadre che negli ultimi cinque turni non hanno mai vinto: due pareggi e tre sconfitte per Pisa, Bologna, Cremonese e Genoa. Un po' meglio ha fatto il Sassuolo, di seguito il dato squadra per squadra.

Inter 15 punti nelle ultime cinque gare di campionato

Juventus 13 punti

Atalanta 12 punti

Milan 11 punti

Napoli 10 punti

Roma 9 punti

Torino 9 punti

Como 9 punti

Fiorentina 7 punti

Parma 7 punti

Hellas Verona 7 punti

Udinese 7 punti

Lazio 6 punti

Cagliari 5 punti

Lecce 4 punti

Sassuolo 3 punti

Genoa 2 punti

Cremonese 2 punti

Bologna 2 punti

Pisa 2 punti