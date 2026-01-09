Pavlovic 'distrugge' il dischetto e Tomori sbeffeggia Stanciu: polemiche dopo Milan-Genoa

E' stato un finale da cardiopalma quello andato in scena ieri sera a San Siro nel pareggio tra Milan e Genoa. Dopo il vantaggio del Grifone nel primo tempo con la rete dell'ex Colombo, i rossoneri hanno trovato la rete in extremis con il colpo di testa di Leao. Al 98' però la formazione allenata da Daniele De Rossi avrebbe il rigore del possibile contro sorpasso ma il tiro di Stanciu termina altissimo sopra la traversa.

Un rigore che, tuttavia, nelle ultime ore si sta trascinando una serie di polemiche per via dell'atteggiamento giudicato antispostivo da molti tifosi e avuto dai calciatori del Milan prima della battuta del calciatore rumeno e dopo l'errore decisivo costato al Genoa tre punti preziosi in chiave salvezza.

In particolare, sta circolando sul web da ieri sera un video in cui si vede chiaramente Strahinja Pavlovic calpestare e calciare più volte il dischetto, così da creare una piccola buca, prima della battuta di Stanciu. Inoltre, dopo l'errore del calciatore, non è piaciuta la veemente esultanza fatta da Fikayo Tomori in faccia al calciatore rossoblù. Gli episodi legati al rigore hanno acceso il dibattito tra tifosi, diventando uno dei temi più commentati del post partita di San Siro e aggiungendo spunti di riflessione a una gara già ricca di emozioni.