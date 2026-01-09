Samp, Gregucci: "Coda e Brunori insieme? Sta a noi metterli nelle condizioni giuste"

"Brunori e Coda sono calciatori dalle qualità indubbie. Ora bisogna ricondizionarli al meglio e siamo sicuro che da Avellino possono dare il proprio contributo. Starà noi metterli in condizione stando molto attenti facendo valutazioni precise. Noi non dovremo perdere umiltà perché dovremo vincere duelli anteponendo la Sampdoria a tutto”. Il tecnico blucerchiato Angelo Gregucci nel corso della conferenza stampa odierna ha parlato così della possibilità di vedere il neo acquisto al fianco del centravanti per formare una coppia che in Serie B, sulla carta, avrebbe pochi eguali.

Spazio poi anche ad altri nuovi arrivati come Martinelli, Esposito e Begic: “Tutti quelli che vivono a Bogliasco e stanno negli spogliatoi si ritagliano il proprio spazio. E vale anche per Martinelli per cui è indubbio e fuori discussione che abbiamo visto delle qualità”.

Come sta Salvatore Esposito?

"Bene. Però bisognerebbe chiederlo a lui (sorride ndr). Penso bene. Nell'umore penso bene così come nella predisposizione al lavoro. È un giocatore che ha qualità nel piede importanti e si metterà presto a disposizione della Sampdoria".

Begic?

"Tutti i nuovi sono stati presi perché sono stati riconosciuti per qualità. È un ragazzo che ha qualità e cambio di passo. Anche lui dovrà metterle al servizio della squadra".

Possono essere reintegrati Altare e Romagnoli? E come sta Mitoglou?

"Altare è in un percorso di recupero importante. Se aggiungiamo che è un problema doppiamente serio, bisogna parlarne con i medici, ma sta recuperando progressivamente la condizione. Per Romagnoli bisogna chiedere alla società. Per quanto riguarda il greco invece bisogna chiedere prima al comparto medico e poi ai dirigenti".