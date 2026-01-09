Audace Cerignola, dalla Lazio arriva Di Tommaso. Era alla Casertana
Cambio di casacca, ma non di girone per il giovane centrocampista Di Tommaso che lascia la Casertana e si accasa all'Audace Cerignola come comunicato dal club pugliese in una nota ufficiale:
"La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Di Tommaso.
Il centrocampista, classe 2005, arriva in gialloblù dalla S.S. Lazio, dopo aver disputato la prima parte della stagione con la Casertana FC.
Cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, Di Tommaso è un profilo giovane e di prospettiva che va a rinforzare il reparto di centrocampo a disposizione dello staff tecnico.
Di Tommaso sarà subito a disposizione di mister Enzo Maiuri.
A Leonardo il nostro benvenuto e i nostri auguri di buon lavoro".
