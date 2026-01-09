Fiorentina, ecco Brescianini. Il giocatore è arrivato al Viola Park: le immagini
La Fiorentina ha messo a segno il suo secondo colpo in questo mercato di gennaio: dall'Atalanta è infatti arrivato il centrocampista Marco Brescianini (25 anni). Come mostrano le immagini raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb in calce all'articolo, il calciatore è arrivato questa mattina al Viola Park dove nelle prossime ore sosterrà le visite mediche e apporrà la firma sul contratto che, almeno per i prossimi cinque mesi, lo legherà al club toscano.
La formula
Quella di Brescianini è un'operazione in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni che diventerà obbligo in caso salvezza del club viola (QUI i dettagli dell'operazione). Il calciatore si metterà subito a disposizione di Paolo Vanoli e potrebbe già essere a disposizione per la sfida di domenica pomeriggio tra la Fiorentina ed il Milan.
