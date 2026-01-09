Ufficiale
Picerno, c'è il rinnovo col portiere Marcone: ha firmato per un'altra stagione
L’AZ Picerno comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del portiere Richard Marcone, che si lega al club rossoblù fino al 30 giugno 2027.
Il Direttore Generale Vincenzo Greco ha dichiarato: “Il rinnovo di Richard rappresenta un segnale chiaro di continuità e fiducia. È un portiere che ha dimostrato affidabilità, personalità e grande senso di appartenenza. Crediamo molto nel suo percorso e riteniamo possa essere un punto fermo del nostro progetto tecnico anche per il futuro”.
La società esprime soddisfazione per il proseguimento del rapporto e augura a Richard un futuro ricco di soddisfazioni con la maglia rossoblù.
