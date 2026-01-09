TMW Fiorentina, dove giocherà Brescianini? Il centrocampista raccontato da chi lo ha lanciato

La Fiorentina ha messo a segno il suo secondo colpo in questo mercato di gennaio: dall’Atalanta è infatti arrivato il centrocampista Marco Brescianini (25 anni). Il calciatore è arrivato questa mattina al Viola Park e successivamente il club viola ha ufficializzato il suo arrivo. Quella di Brescianini è un’operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, che diventerà obbligo in caso di salvezza del club viola.

Il centrocampista si metterà subito a disposizione di Paolo Vanoli e potrebbe già rientrare nell’elenco dei convocati per la sfida di domenica pomeriggio contro il Milan.

Dove può giocare nella Fiorentina

L’arrivo di Brescianini amplia in maniera sensibile le soluzioni a disposizione di Vanoli in mezzo al campo. Il classe 2000 rappresenta un profilo estremamente duttile, ma il suo habitat naturale resta quello della mezzala, ruolo nel quale può offrire corsa, presenza fisica e capacità di inserimento senza palla. In questo momento la concorrenza è alta, con Fagioli e Mandragora punti fermi del reparto e Ndour come principale alternativa, ma il nuovo acquisto viola ha le caratteristiche per ritagliarsi rapidamente uno spazio importante.

All’occorrenza Brescianini può essere impiegato anche qualche metro più avanti, come trequartista alle spalle delle punte, soluzione già vista in passato. Chi lo ha seguito da vicino in una delle sue esperienze più significative, come Davide Dionigi ai tempi del Cosenza, ne ha sempre sottolineato la completezza del bagaglio tecnico:

"Brescianini è un giocatore che ho voluto fortemente quando ero sulla panchina del Cosenza, veniva da alcune stagioni complicate in cui sembrava finito fuori dai radar. È un giocatore che ha corsa, fisicità e un ottimo piede. Deve migliorare un po’ il colpo di testa, nonostante sia strutturato fisicamente. È una classica mezzala di inserimento e di qualità, a volte ha giocato anche dietro la punta, ma il suo ruolo è quello della mezzala di inserimento".

Un identikit che spiega bene perché la Fiorentina abbia deciso di puntare su di lui per rinforzare un reparto chiamato a sostenere il peso della seconda parte di stagione.