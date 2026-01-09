Venezia, Stroppa: "Nel '26 vogliamo migliorare sempre di più. Mercato? Parlerò solo alla fine"

“Il periodo di pausa è trascorso bene, abbiamo lavorato con costanza e abbiamo voglia di tornare in campo. La motivazione per riprendere il percorso intrapreso è sempre la solita ed è quella di fare sempre meglio partita dopo partita". Alla vigilia della fida contro la Reggiana il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento della formazione lagunare: "Stiamo facendo un campionato importante, ma c’è sempre l’opportunità di migliorare. Abbiamo ancora un intero girone da giocare e dobbiamo essere capaci di mantenere l’equilibrio che abbiamo avuto nei periodi in cui qualche risultato non rispecchiava le prestazioni messe in campo".

Spazio poi all'avversario di turno: "La Reggiana nelle ultime partite non ha raccolto quanto meritava, hanno iniziato bene il campionato e poi hanno subito una piccola flessione. Dionigi ha fatto un grande lavoro e domani avranno sicuramente un’attenzione in più ad affrontarci. Dovremo essere bravi nel portare gli episodi dalla nostra parte, tenendo alto il livello di attenzione nei duelli. In più dovremo anche sbagliare il meno possibile, restando concentrati e non regalando occasioni all’avversario. - prosegue ancora il mister lagunare come riporta il sito del club - Il proposito per il nuovo anno è quello di migliorare sempre di più, è un aspetto che deve far parte della nostra mentalità. Ci siamo immedesimati bene in questo campionato, in ogni partita non abbiamo mai mollato anche se a volte non abbiamo portato a casa tutto quello che meritavamo".

Inevitabile poi un passaggio sul mercato e sulle condizioni della rosa: "Non parlo di mercato e non lo farò fino alla fine, una volta chiuse le trattative dirò la mia. Sono l'ultimo che deve parlare di questo argomento davanti alle telecamere. Farji? Non si è ancora allenato con noi, è difficile che venga convocato. - conclude Stroppa - Per il resto recuperiamo tutti gli indisponibili tranne Franjic, mentre Bjarkason lo perdiamo tra tanto tempo. Plizzari invece penso potrà tornare qui a Venezia tra un po’ di giorni”.