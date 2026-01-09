TMW Campobasso, si accende il mercato per Cerretelli: il centrocampista piace a Gubbio e Livorno

In Serie C si accende il mercato per Francesco Cerretelli, centrocampista fiorentino classe 2000 attualmente in forza al Campobasso. Il giocatore sta attirando l’attenzione di diverse società, desiderose di rinforzare la propria mediana con un elemento giovane ma già esperto. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, sul centrocampista si sarebbero mosse con decisione sia il Gubbio sia il Livorno, entrambe intenzionate a provare a chiudere l’operazione nelle prossime settimane.

Cerretelli, nell’ultimo anno e mezzo trascorso tra l’Arzignano e il Campobasso, ha collezionato complessivamente 47 presenze tra campionato e coppe, contribuendo con 4 reti e 10 assist. Numeri che testimoniano la sua capacità di incidere non solo nella costruzione del gioco, ma anche nella fase realizzativa.