Rigore in Lazio-Fiorentina, Sozza sarà fermato. Promosso Marchetti per Napoli-Verona

Siamo al giro di boa del campionato di Serie A e le polemiche arbitrali infuriano. In particolare nell'ultima giornata di campionato i toni si sono alzati da Roma e Napoli, per le sfide Lazio-Fiorentina e Napoli-Verona. Dai vertici arbitrali filtrano le prime reazioni alle decisioni prese dai direttori di gara delle due partite, rispettivamente Marchetti e Sozza.

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola il designatore Gianluca Rocchi era presente allo stadio “Maradona” per la sfida degli azzurri di Antonio Conte contro gli scaligeri ed ha promosso l'operato per questa partita. In particolare erano finite sotto la lente d'ingrandimento delle moviole il rigore assegnato ai gialloblu (tocco di braccio di Buongiorno) ed il gol annullato per tocco di mano di Hojlund. Sul primo caso viene considerato il braccio del difensore come in posizione "scomposta". Nel secondo invece resta il criterio dell'immediatezza del tocco di mano rispetto al gol realizzato.

Considerata errata invece la non assegnazione del calcio di rigore alla Lazio contro la Fiorentina, per la maglia tirata da Pongracic a Gila in area biancoceleste. Secondo il quotidiano Sozza (direttore di gara), Pezzuto e Prontera (Var e Avar) saranno fermati, magari per una o due giornate.

Per il resto il primo rigore assegnato al Pisa (da Pairetto) ha lasciato perplessi i vertici, mentre il rigore assegnato al Genoa è stato ritenuto corretto.