Bove, finalmente ci siamo. Vicina la risoluzione con la Roma, lo aspetta il Watford

Edoardo Bove è sempre più vicino a rimettersi gli scarpini e tornare in campo. Dopo mesi di attesa e valutazioni sul proprio futuro, il centrocampista classe 2002 intravede una nuova opportunità per ripartire e dare continuità alla sua carriera. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è in corso un dialogo costante tra il giocatore e la Roma per arrivare alla risoluzione del contratto, una soluzione condivisa che permetterebbe a Bove di iniziare una nuova esperienza lontano dall’Italia.

Il club giallorosso non intende opporsi alla volontà del calciatore, che nel nostro Paese non può tornare a giocare a causa dell'arresto cardiaco che lo colpì il 1° dicembre 2024 nel corso della gara tra Fiorentina e Inter.

Nel futuro di Bove sembra profilarsi un’esperienza all’estero, con l’Inghilterra in pole position. In particolare, il Watford - club di proprietà della famiglia Pozzo - è la società maggiormente interessata ad accoglierlo. Gli Hornets militano attualmente in Championship, la seconda divisione inglese, e occupano il sesto posto in classifica, in piena corsa per i playoff promozione in Premier League.