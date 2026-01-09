TMW Sampdoria, Gregucci: "Siamo sempre fra purgatorio e inferno. Non perdiamo umiltà"

La Sampdoria è pronta a tornare in campo. Domani pomeriggio, calcio d'inizio alle ore 15, i blucerchiati scenderanno in campo al "Partenio-Lombardi" contro l'Avellino. In vista della gara, il tecnico Angelo Gregucci parlerà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco.

Sarà una gara importante domani.

"Lo diciamo tutte le volte. Partita importante. Dobbiamo focalizzare l'Avellino, avversario con qualità e che mette in campo molta intensità. Noi dovremo cercare di fare una buona partita per portare a casa il risultato".

Sono arrivati nuovi calciatori, sono già pronti?

"Calciatori dalle indubbie qualità. Va messo a fuoco un po' tutto con dovizia di particolare".

TMW - Brunori potrebbe, anche non subito magari, giocare con Coda?

"Sono calciatori dalle qualità indubbie. Ora bisogna ricondizionarli al meglio e siamo sicuro che da Avellino possono dare il proprio contributo. Starà noi metterli in condizione stando molto attenti facendo valutazioni precise. Noi non dovremo perdere umiltà perché dovremo vincere duelli anteponendo la Sampdoria a tutto.

Barak è migliorato molto.

"Questo profumo che tu hai già annusato io lo avevo notato già prima. Barak ha migliorato la sua condizione, è entrato tante volte in maniera decisiva. Antonin lo abbiamo preso molto in considerazione perché è indubbia la qualità tecnica. Lui poi è predisposto a metterci corsa e contrasti, tanti contenuti che portano ad ottenere i risultati".

Ci sarà spazio in futuro anche per Martinelli?

"Tutti quelli che vivono a Bogliasco e stanno negli spogliatoi si ritagliano il proprio spazio. E vale anche per Martinelli per cui è indubbio e fuori discussione che abbiamo visto delle qualità".

Avete visto Manfredi?

"Viviamo un momento particolare come la finestra di gennaio. Ci sono i direttori che fanno mercato, c'è la società che deve essere in sintonia con loro. Per creare armonia dobbiamo non solo stare tutti sulla stessa barca e andare nella stessa direzione".

Vivere al campo sempre con le forze dell'ordine?

"Per migliorare questo status delle cose dobbiamo fare prestazioni e risultati".

Penserai ad un cambio di modulo?

"Noi cerchiamo di mettere in campo la miglior squadra che abbia qualità, intensità e impatto. Caratteristiche che chiede questa categoria. Questo è il campionato dove devi andare necessariamente a combattere con i duelli".

Siete arrivati alla sosta nel migliore dei modi.

"Siamo sempre fra purgatorio e inferno. Non dobbiamo perdere l'umiltà di fare sempre quel tipo di prestazione conoscendo che il risultato sta nel particolare e devi curarli questi particolari. Quello che è fatto è passato. Dobbiamo pensare alla prossima. Il nostro focus è sull'Avellino e dobbiamo andare lì per fare una partita seria".

Avete cambiato preparatore atletico.

"Non è una questione di preparatore atletico. E' questione di andare a cercare particolari. Il 2025 l'ho cancellato".

Come sta Salvatore Esposito?

"Bene. Però bisognerebbe chiederlo a lui (sorride ndr). Penso bene. Nell'umore penso bene così come nella predisposizione al lavoro. E' un giocatore che ha qualità nel piede importanti e si metterà presto a disposizione della Sampdoria".

Begic?

"Tutti i nuovi sono stati presi perché sono stati riconosciuti per qualità. E' un ragazzo che ha qualità e cambio di passo. Anche lui dovrà metterle al servizio della squadra".

Possono essere reintegrati Altare e Romagnoli?

"Altare è in un percorso di recupero importante. Se aggiungiamo che è un problema doppiamente serio, bisogna parlarne con i medici, ma sta recuperando progressivamente la condizione. Per Romagnoli bisogna chiedere alla società".

Mitoglou?

"Bisogna chiedere prima al comparto medico e poi ai dirigenti".

Domani nell'Avellino ci sarà Tutino.

"E' un ragazzo di qualità e a cui voglio molto bene ma da quando inizia il riscaldamento non conosco più nessuno pur avendo stima del ragazzo".