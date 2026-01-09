Ufficiale Casarano, arriva un rinforzo per la difesa: è Giraudo del Perugia. Il comunicato

Il Casarano ha rinforzato la fascia sinistra di difesa prelevando dal Perugia il classe '98 Giraudo, autore di 12 gare e un gol nella prima metà della stagione. Questo il comunicato ufficiale del club salentino:

"La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Federico Giraudo, difensore, classe 1998.

Giraudo arriva dal Perugia dove, nella stagione in corso, ha disputato 12 gare segnando un gol. Egli è cresciuto nel settore giovanile del Torino FC, ma ha poi maturato esperienza soprattutto in Serie C e Serie B (62 presenze) con diverse squadre. I principali passaggi della sua carriera includono: Vicenza, Ternana, Cesena, Vis Pesaro, Reggina, Cittadella. Nel 2015 ha fatto parte della Nazionale Under 17 dove ha giocato 8 partite".